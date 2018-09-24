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'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, internetten radyo-tv yayınlarına MİT izni, denetimi ve kapatma geliyor.

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

Radyo-TV ve isteğe bağlı yayınların internet üzerinden sunumuna ilişkin RTÜK ve BTK uzmanlarının hazırladığı taslağa göre, internetten yayın lisansı için MİT ve Emniyet’ten izin koşulu getirileceği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, tüm radyo-TV yayınları, platform yayınları ile Netflix, Blu TV gibi “IPTV” formatındaki yayınlar “denetim, erişim engeli, lisans iptali” gibi geniş bir denetimin içine alacak.

Habere göre, internetten yapılan yayınlara, radyo ve TV’lerde olduğu gibi para cezası değil, mahkeme kararı ile karartma cezası öngörülüyor. Cumhurbaşkanının yayın yasağı yetkisi, internet radyo-TV’lerini de kapsayacak. Bireysel iletişim için yapılan yayınlar denetim dışı bırakılırken "medyascope" ve vekil yayınlarının durumu belirsiz.

NETFLİX, BLU TV, PUHU TV DE LİSTEDE

Kanun düzenlemesinin ayrıntıları için RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) verilen 6 aylık süre dolmak üzere. Bireysel iletişim için yapılan görüntülü ve sesli yayınlar denetime girmiyor. Bunun dışında, internetten yapılan tüm radyo ve televizyon yayınları ile Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi ‘İPTV’ formatındaki yayınlar “Yayından kaldırma, erişim engelleme” gibi geniş bir denetlemenin içine alınıyor.

MİT VE EMNİYET'TEN 'OLUMLU GÖRÜŞ' ŞARTI

Radyo ve TV yayınlarına caydırıcılık için verilen para cezaları internet yayınları için öngörülmezken, bu yayınlar için sulh ceza hâkimliğinin kararı ile karartma cezası öngörülüyor. İnternetten yapılan her türlü yayının lisansını alabilmek için ise MİT ve Emniyet’ten olumlu görüş alınması gerekecek. Cumhurbaşkanı’nın yayın yasağı yetkisi, internet radyo- TV’lerini de kapsıyor.


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Netflix blu tv puhu tv mit

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tamam bncede kapatin
Hoş geldin sansür.
Ölüyle diriyi hallettiniz sıra enişteye mi geldi?
Kurumlar birbirine güvenmiyor ki vatandaş (!!!) Hükümete güvensin...
RTÜK DE DENETLEMELİ
Mitin işi partiye muhalefet herseyi bulup kapattırmak vs mi yuh be bi kişiye laf edilmesinde 80 milyon umurlarında değil ama yalaka davar seçmen grubu allah belanızı vereecek
valla ülkenin geçmişini geleceğini varlığını yokluğunu darmaduman etmeden bırakmayacaksınız gidişiniz tarumar olur inşalllah bi gidin be Bigidin lan şu ülkeden loyun kardeşler nolur ya bakın sizlerden istirham ediyorum. ALlah rızası için lan ne buluyosunuz bunlarda la aynı gemideyiz aynıııııı hooooooo çooo batıyoruz la doğru dürüst yorum yapamıyoruz bu yorumumu koyunlar anlamayacak yine malesef
Mit 'in yapacak başka işleri kalmamış mı saçmalık
ŞİMDİ SORUYORUM DERİN HİPNOZDAKİ VATANDAŞ DERİN UYKUDAN UYANDIĞINDA SAYIN ERDOĞANA BU 800 MİLYAR DOLARLIK İÇ VE DIŞ BORÇ PARASINI NEREYE HARCADIN? HESAP VER DEDİĞİNDE HANGİ İNTERNET TV KANALLARINI KAPATACAKLAR. ÜLKEMİZ ŞU AN İPOTEKLENMİŞTİR DIŞ FİNANS ŞİRKETLERİ ELİYLE. BEYLER TÜRKİYEDE DENİZ BİTTİ,İSTER İNANINIZ İSTER İNANMAYINIZ....BİZ BEKLEDİK ÜLKE KALKINIYOR,YAHU ÜLKE BORÇ BATAĞINA SAPLANMIŞ ŞU AN. YAKINDA İZLEYELİM ÜLKENİN BAŞINA GELECEKLERİ. MANEVİ GÜÇ ERDOĞANI TERKETTİ 4 GÜNDÜR. ZOR GÜNLER BAŞLIYOR ZİRVEDEKİLER İÇİN.8. DUYU SAĞLAM ELHAMDULİLLEH....ABD VE ZİYARETİ ELİ BOŞ OLACAK.
iyi olan ne varsa kaldırın. duman ettiniz yeter be yeter
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