'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

Radyo-TV ve isteğe bağlı yayınların internet üzerinden sunumuna ilişkin RTÜK ve BTK uzmanlarının hazırladığı taslağa göre, internetten yayın lisansı için MİT ve Emniyet’ten izin koşulu getirileceği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, tüm radyo-TV yayınları, platform yayınları ile Netflix, Blu TV gibi “IPTV” formatındaki yayınlar “denetim, erişim engeli, lisans iptali” gibi geniş bir denetimin içine alacak.

Habere göre, internetten yapılan yayınlara, radyo ve TV’lerde olduğu gibi para cezası değil, mahkeme kararı ile karartma cezası öngörülüyor. Cumhurbaşkanının yayın yasağı yetkisi, internet radyo-TV’lerini de kapsayacak. Bireysel iletişim için yapılan yayınlar denetim dışı bırakılırken "medyascope" ve vekil yayınlarının durumu belirsiz.

NETFLİX, BLU TV, PUHU TV DE LİSTEDE



Kanun düzenlemesinin ayrıntıları için RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) verilen 6 aylık süre dolmak üzere. Bireysel iletişim için yapılan görüntülü ve sesli yayınlar denetime girmiyor. Bunun dışında, internetten yapılan tüm radyo ve televizyon yayınları ile Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi ‘İPTV’ formatındaki yayınlar “Yayından kaldırma, erişim engelleme” gibi geniş bir denetlemenin içine alınıyor.