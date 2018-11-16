İnternette gördüğünüz her güzellik tavsiyesine inanmayın

Güzelleşeyim derken, sağlığınızdan olmayın

Bu tavsiyeler yarar yerine zarar veriyor

DUDAK UÇUKLARINI GİZLEMEK İÇİN ŞEFFAF OJE Bu ipucunu takip etmemeniz daha iyi olur, çünkü bu tür bir kızarıklığa uygulanan oje, tahrişe veya uçuğun daha da şiddetlenmesine yol açabilir. Eczaneye uğrayın ve uçuk için bir krem alın.

SİYAH NOKTALARA TUTKAL Bu kesinlikle etkisiz ve hatta tehlikeli. Tutkal, alerjilere, yanmalara neden olabilir. Bunun yerine siyah nokta çıkaran doğal tarifler kullanabilirsiniz.

DUDAK DOLGUSU OLARAK BARDAK Belki de bu düşünce bizim çocukluğumuzdan gelir. Hepimiz yaptık: dudaklarımızı bir bardağa soktuk ve havayı emdik. Ancak, Angelina Jolie tarzı dudaklar yerine ağzınızın etrafında korkunç bir mavi daire olacak.

MAKYAJI SABİTLEMEK İÇİN SAÇ SPREYİ İnsanlar, saç spreyinin sadece saçta değil, aynı zamanda bir makyaj sabitleyici ve gözenek sıkılaştırıcı olarak da işe yaradığını söylüyor. Tabii ki işe yaramıyor. Saç spreyi bileşenleri ciltte tahrişe ve döküntülere neden olabilir. Cilt tipiniz için çalışacak bir ürün seçin v

AT ŞAMPUANI KULLANMAK Bu ürünlerdeki yüksek silikon seviyeleri saçları daha kırılgan ve ince yaptığı için hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

YAĞLI CİLTLER İÇİN ÇİĞ PATATES Şüphesiz, patates yararlı bir ürün ama cildinize uygulamayın. Patateslerde bulunan bazı maddeler gözenekleri doldurabilir ve akneye neden olabilir. Çok fazla özel yağlı cilt bakım ürünü var - kendiniz için bir tane seçin.

GÖZ KALEMİ YERİNE RENKLİ KALEMLER Şaşırabilirsiniz ama bunu uygulayan kadınlar var. Bu fikir ne kadar havalı olursa olsun, denemeyin. Renkli kalemlerin bileşenleri gözümüzün mukus tabakası için tehlikelidir. Günümüzde her renkte özel eyelinler bulabilirsiniz.

YAPAY BRONZLUK İÇİN KAHVE KULLANMAK Bu, sağlığınız için çok tehlikeli değildir (tabi ki, alerjiniz olmadıkça), ama kesinlikle etkili değildir. Birazcık kahve cilt rengini değiştirebilir ancak uzun sürmez.