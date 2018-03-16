İnternette yazan her şeye inanmayın! Doktorunuzu dinleyin

İşte hamile kadınların internette bulabilecekleri ve neden takip edilmemeleri gerektiğini açıklayan birçok popüler “bilimsel” gerçekler ve tavsiye...

Tüm annelere yardımcı olacak 13 gebelik efsanesini açıklıyoruz

1 / 13 Geniş kalçaları olanlar daha kolay doğurur Çoğunlukla büyük kalçaları olan kadınların daha kolay doğum yaptığı söylenir. Ancak geniş kalçaların doğum kanalıyla herhangi bir ilgisi yoktur.

2 / 13 Göbeğin büyüklüğü ve şekli bebeğin erkek mi, kız mı olduğunu gösterir Bir bebeğin cinsiyetini bu şekilde tanımlamak çok kolay olurdu, ama maalesef, bu kadar basit değil. Hamile bir kadının yumru şeklini ve boyutunu etkileyebilecek 2 şey vardır: fetüsün büyüklüğü ve rahimdeki yeri.

3 / 13 Çoklu ultrasonlar bebek için güvenli değildir Düzgün yapılmış bir prenatal ultrasonun bir anne veya doğmamış çocuğuna zarar verebileceğine dair bilimsel kanıt yoktur. Ultrason radyasyon kullanmaz; bir görüntü üretmek için bebeği çıkaran yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır. Fakat bu dalgaların yoğunluğu çok düşüktür ve prosedür oldukça hızlıdır. Dolayısıyla, hamile kadının sahip olduğu tek risk cihazı kullanan eğitimsiz kişiler ve uzatılmış işlemlerdir.

4 / 13 Karnının üstüne yatarsan bebek için kötüdür Bebek kas uterusunun derinliklerinde gizlidir ve korunaklıdır. Hamile bir kadın rahat olduğu sürece bu şekilde yatabilir.

5 / 13 Hamileyken koşamazsın Hamile olmak koşmayı bırakmanızı gerektirmez. Bir kadının komplike olmayan bir gebeliği varsa, hamileliği yolunda gidiyorsa hafif koşular güvenli ve sağlıklıdır. Eğer yüksek tansiyon, çoklu gebelik gibi komplikasyonlarınız varsa ya da daha önce hiç koşmadıysanız, koşmaktan kaçınmalısınız.

6 / 13 Bulantı sadece sabah ve ilk üç aylık dönemde olur Sabah bulantısı gebeliğin en sık belirtisidir. Gebe kadınların % 80'i bu problemi bir şekilde yaşıyor, ancak sadece % 2'si sabahları bu bulantıdan muzdariptir. Genellikle bulantılar ilk 3 ayda sona erer, ancak % 20'si hamileliğinin sonuna kadar bulantıyla mücadele eder.

7 / 13 Kollarınızı başınınızı üstüne kaldırmayın, çünkü bebeğinizi boğabilirsiniz Ellerinizi kaldırmak, umbilikal kordonun bebeğinizin boynuna dolanamsına neden olmaz - bu sadece efsanedir. Gerçek şu ki, hareketlerin göbek bağı üzerinde bir etkisi olamaz Ayrıca, pek çok bebek boynuna sarılmış göbek bağı ile doğar ve doktor genellikle bir veya iki manevra ile çıkarır.

8 / 13 Evde kedi beslemeyin Kediler, çocuklarda doğum kusurlarına neden olabilen, toksoplazmoz olarak bilinen nadir bir hastalığı taşıyabilir. Fakat bu, hamile kaldığınız anda evcil hayvanınızdan vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Sadece kedinin dışkısındaki ookistlerle temas etmekten kaçınabilirsiniz. Bu işi de basit bir eldiven giyerek çözebilirsiniz. iğ ya da az pişmiş etlerin yenmesi de toksoplazmoz oluşturabilir.

9 / 13 Tüm kadınlar hamilelik sırasında mutlu olurlar - hayatınızın en güzel zamanı Herkes, hamileliğin bir kadının hayatında en mutlu zaman olduğunu düşünür, ancak birçok hamile kadın stres, kafa karışıklığı, korku ve diğer mutsuz hislerle yaşar. Kadınların % 23'ü hamilelik sırasında bazı depresyon belirtileriyle bile mücadele etmektedir.Hormon değişiklikleri beyni etkiler.

10 / 13 Hamileyken alkol almakta bir sakınca yoktur Hamile bir kadın bir bardak şarap veya bira içtiğinde, bebeği de içmiş sayılır. Alkol plasentadan serbestçe geçebilir. Hamilelik sırasında alkol içilmesi bebeğin bazı fiziksel, zihinsel veya nörodavranışçı doğum kusurlarıyla doğması riskini arttırır. Bunun bilimsel adı da Fetal Alkol Spektrum Bozukluğu'dur. En iyi seçenek hamileyken alkol almamaktır.

11 / 13 Doğum sırasında tüm hamilelik kilonuzu kaybedersiniz Hamilelik ağırlığı bebeğin ağırlığı, plasenta, büyüyen uterus ve memeler, kadının vücudunda artmış kan ve sıvı hacmi ve bazı ekstra yağların birleşimidir. Doğumdan hemen sonra, bebeğin, plasentanın ve amniyon sıvısının ağırlığını hemen kaybedeceksiniz. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, sıvının ağırlığını kaybetmelisiniz. Kalan ağırlık da bir kadının kazandığı ekstra yağdır.

12 / 13 Sezaryen doğum daha kolay Birçok hamile kadın, herhangi bir tıbbi sebep olmasa bile, sezaryen doğumu vajinal doğuma tercih eder. Nedeni sezaryan doğumda daha az ağrı duymak ve daha güvenli olduğuna inanmak olabilir. En azından bazı güvenilir olmayan bilgi kaynaklarının söylediği şey bu. Gerçekte, sezaryen doğum ağrılıdır, ancak doğal doğumdan farklı olarak, bebek doğduktan sonra acı başlar. Ayrıca, gelecekteki komplikasyonlar ile ilişkili olabilir. Sezaryen doğum doktorlar tarafından yalnızca annenin veya bebeğin hayatını kurtarabildiği zaman önerilmektedir.