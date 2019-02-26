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İnternetten alışverişe tövbe ettiren olay! Her şey açığa çıktı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Mağaza mağaza dolaşmadan istediğimiz her şeyi yorulmadan internetten temin edebiliyoruz. Ancak elimize ulaşanla hayalimizdeki sipariş bazen birbirini tutmayabiliyor. Tıpkı online sipariş kurbanı olan Natalie Jade Magill'in başına gelenler gibi.

Online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini gösteren bazı ikna edici örnekler topladık.

İnternette her gördüğünüze inanıp pişman olmayın

İngiltere merkezli online alışveriş sitesi ASOS'tan elbise siparişi veren 28 yaşındaki Natalie Jade Magill siparişi eline ulaştığında denemek için sabırsızlanıyordu. Ancak genç kadın elbiseyi giyip aynaya baktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Siparişi verirken elbisenin sadece modeline bakan nasıl göründüğüyle pek ilgilenmeyen Natalie, tam bir hayaller, hayatlar durumuyla karşı karşıya kaldı.
Yaşadığı durum karşısında önce sinirlenen ancak daha sonra bu durumla eğlenen genç kadın başına gelen olay hakkında şöyle konuştu: ''Arkadaşımın 30. yaş etkinliği nedeniyle elbise sipariş etmiştim. Denemek için çok heyecanlanıyordum. Çünkü rengi ve modeli çok hoşuma gitmişti. Ancak denediğimde bazı şeyler yanlış konumlanmıştı. Her şey olması gereken yerde değildi. Cinsel organım açıkta kalmıştı. Sinir bozucuydu. Sorun beden değil, elbisenin tasarımıydı. Görseldeki modelin elini bu şekilde tutmasının bir nedeni olduğunu şimdi anlıyorum.''
Elbiseyi bir gün sonra firmaya iade eden genç kadın internetten siparişe devam edeceğini ancak çok daha dikkatli olmasını faydalı olacağını söylüyor.
İngiltere'nin Bath şehrinde yaşayan Lucy Anderson-Roberts, online alışveriş sitesi Pretty Little Thing'den siyah, üst kısımlarında boşluklar olan bir tişört aldı. Lucy, aldığı kıyafeti yüksek belli pantolonla tamamlamayı düşünüyordu.
Ama işler pek hayal ettiği gibi gitmedi. 27 yaşındaki kadın 30 TL değerindeki tişörtü denediğinde göğüsleri açıkta kalmıştı. Web sitesinde ise kırpılmış kısımlar göğüs altı hizasını gösteriyordu.
Yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşan Lucy, ''Bir süre önce satışta gördüm ve yüksek belli pantolonumla harika olacağını düşündüm. Ancak denediğimde boşluklar doğru yerde değildi ve göğüslerim açıkta kalmıştı. Bu çok can sıkıcı ama aynı zamanda komikti. Doğru bedeni almıştım, bunun böyle olması mümkün değildi. Firmaya mesaj gönderdiğimde yetkililer diğer müşterilerin de benzer sorunlar yaşadığını söylediler. Yani sorun bende değilmiş'' diye konuştu. Lucy, fotoğraflarını önce arkadaşlarına göndermiş, arkadaşları göğüslere emoji yerleştirdikten sonra sosyal medyada yayınlamış. Firma, Lucy'e geri ödeme yaparak özür yazısı gönderdi.
İngiltere'de yaşayan Paige Gardner de arkadaşlarıyla çıkacağı gece için 150 TL değerinde bir elbise satın aldı. Ancak elbiseyi denediğinde göğüsleri açıkta kaldı.
Fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Gardner, ''Kız arkadaşlarımla geçireceğim bir gece için bu elbiseyi almaya karar verdim. Ancak giydiğimde tam bir sürpriz oldu. Arkadaşlarıma bu fotoğrafı gönderdiğimde efsane olduğumu düşündüler ancak ailemin aynı tepkiyi vereceğinden emin değilim. Biz kadınlar internetten alışverişe bayılıyoruz. Ancak bu kez hayal kırıklığına uğradım çünkü göğüslerim olduğu gibi açıkta kaldı. Bir daha alışveriş yapar mıyım bilmiyorum'' diye konuşuyor. Firma, Lucy'e geri ödeme yaparak özür yazısı gönderdi.
Sosyal medyada da ses getiren fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.

Online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini gösteren bazı ikna edici örnekler topladık

Online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini gösteren bazı ikna edici örnekler topladık
Yüksek yüksek belin gazabı

Hayalller Kim Kardashian

Hayalller Kim Kardashian

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