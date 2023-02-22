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İnternetten sipariş ettiği ekmek poşetinin içinden canlı fare çıktı! Gördüklerine inanamadı

22.02.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Nitin Arora isimli bir Twitter kullanıcı yaptığı paylaşımda görüntülerde internetten aldığı ekmeğin içinden canlı fare çıktığı iddia etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İnternetten sipariş ettiği ekmek poşetinin içinden canlı fare çıktı! Gördüklerine inanamadı

Hindistan’da yaşayan Arora isimli bir Twitter kullanıcısı internetten sipariş ettiği ekmek paketinin içinden canlı fare çıktığını iddia etti. O anları sosyal medyadan paylaşan Arora canı sandiviç çektiği için internetten online sipariş verdiğini dile getirdi. Teslimatın evine ulaşmasının ardından karşılaştığı manzarayla şoke olduğunu ifade eden Arora, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duruma isyan etti.

“BİRKAÇ SAAT BEKLEMEYİ TERCİH EDERİM”

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Arora, “10 dakikalık teslimat böyle geliyorsa birkaç saat beklemeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi adet yorum yağmuruna tuttu.

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sosyal medya Hindistan ekmek

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