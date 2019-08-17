Interpol Daire Başkanı Çiçek: Kangallar, gönüllü asker olabilir

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - INTERPOL Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Sivas'ta İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kangal köpekleriyle bir süre vakit geçiren Çiçek, "Afrin'de sınır ötesinde faaliyetlerimiz var. Teröristlerden nasıl askerimizi ve personelimizi uzak tutabiliriz, bu konuda beyin jimnastiği yapıyoruz. Gerçekten bu köpekler iyi değerlendirildiği ve eğitildiği taktirde çok güzel ve faydalı birer gönüllü asker olabilir" dedi.

Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Sivas'a geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunan Çiçek, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve 2 bin rakımda yer alan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'dan bilgi alan Çiçek, köpeklerle yakından ilgilendi.

'FAYDALI GÖNÜLLÜ ASKER OLURLAR'

Köpeklerle bir süre vakit geçiren Çiçek, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bayram için Sivas'a geldiğini ve özellikle Kangal köpekleriyle vakit geçirmek istediğini belirten Çiçek, "Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olan Kangal köpeğini ve akrabamız olan Hüseyin Yıldız'ı ziyaret etmek istedik. Bu Anadolu aslanlarını ziyaret ettik. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Ben polis olduğumdan dolayı kendi açımızdan bakıyorum. Acaba bu köpekler emniyet hizmetlerinde, koruma güvenlik hizmetlerinde, sınır güvenliklerinde, malum Afrin'de sınır ötesinde faaliyetlerimiz var. Teröristlerden nasıl askerimizi ve personelimizi uzak tutabiliriz, bu konuda beyin jimnastiği yapıyoruz. Gerçekten bu köpekler iyi değerlendirildiği ve eğitildiği taktirde çok güzel ve faydalı birer gönüllü asker olabilir" diye konuştu.