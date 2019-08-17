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Interpol Daire Başkanı Çiçek: Kangallar, gönüllü asker olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 19:43 | Son Güncelleme

INTERPOL Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Sivas'ta İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - INTERPOL Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Sivas'ta İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kangal köpekleriyle bir süre vakit geçiren Çiçek, "Afrin'de sınır ötesinde faaliyetlerimiz var. Teröristlerden nasıl askerimizi ve personelimizi uzak tutabiliriz, bu konuda beyin jimnastiği yapıyoruz. Gerçekten bu köpekler iyi değerlendirildiği ve eğitildiği taktirde çok güzel ve faydalı birer gönüllü asker olabilir" dedi.

Interpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Sivas'a geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunan Çiçek, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve 2 bin rakımda yer alan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'dan bilgi alan Çiçek, köpeklerle yakından ilgilendi.

'FAYDALI GÖNÜLLÜ ASKER OLURLAR'

Köpeklerle bir süre vakit geçiren Çiçek, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bayram için Sivas'a geldiğini ve özellikle Kangal köpekleriyle vakit geçirmek istediğini belirten Çiçek, "Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olan Kangal köpeğini ve akrabamız olan Hüseyin Yıldız'ı ziyaret etmek istedik. Bu Anadolu aslanlarını ziyaret ettik. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Ben polis olduğumdan dolayı kendi açımızdan bakıyorum. Acaba bu köpekler emniyet hizmetlerinde, koruma güvenlik hizmetlerinde, sınır güvenliklerinde, malum Afrin'de sınır ötesinde faaliyetlerimiz var. Teröristlerden nasıl askerimizi ve personelimizi uzak tutabiliriz, bu konuda beyin jimnastiği yapıyoruz. Gerçekten bu köpekler iyi değerlendirildiği ve eğitildiği taktirde çok güzel ve faydalı birer gönüllü asker olabilir" diye konuştu.

'SINIR ALANLARI GÜVENLİK ALTINDA OLACAK'

İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi işletmecisi olan, Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız ise "Başkanımızla teknik detaylar konusunda analiz yapacağız. Kangal köpeklerinin ne kadar verimli olabileceği konusunda, ülkemize ne kadar hizmet verebileceği konusunda başkanımızla istişare yapıp daha sonra da bunun etkinliği konuşulacak. Alanında, sahasında ve özellikle sınır hassasiyetindeki onların içsel güçlerini gündeme alacağız. Ben inanıyorum ki Sivaslı başkanımla beraber kendi şehrinin aslanı ve yakından tanıdığı bu ırktan ciddi şekilde faydalanacağız. Teşkilatlarımız sınır alanlarında güvenlik altında olacaktır. Biliyorsunuz Kangal köpekleri sezileri ve iç güdüleriyle kuvvetli bir ırk türüdür. Bir olayı baştan çok rahat bir şekilde çözecek bir hadiseye sahip Kangal köpeği ırkıdır. Bunu bilen ve hatta polis teşkilatında bu ırkla çalışmak isteyen ve özlem duyan arkadaşlarıma da inşallah yakın tarihte müjde verebiliriz" dedi.

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