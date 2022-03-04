İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne kadar, kaç TL?

Bilindiği üzere, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl 2 kez ertelenen İOKBS'ye 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor. MEB, öğrencilerin ve öğrenci velilerin akıllarındaki soru işaretlerini silecek türden açıklama yaptı. İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB, başarılı öğrencileri desteklemek için her yıl İOKBS düzenler. İşte merak edilenler...

2022 İOKBS NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yayımlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek. Sınav başvuru tarihi, sonraki zamanlarda yayınlanacak başvuru kılavuzunda belli olacak. Tarih belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

İOKBS, geçtiğimiz sene 5 Eylül 2021'de gerçekleştirilmiş ve söz konusu başvurular 8-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

2022 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE KADAR, KAÇ TL?

İOKBS bursu zam gelmemiş haliyle 1 ayda bir yatırılmak şartıyla 468,54 TL'dir. Yeni eğitim döneminde burslara zam yapılması bekleniyor. Böylelikle rakamda değişiklik olabilir. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay yapılıyor.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

İOKBS, MEB tarafından düzenlenir. Bu sınav ile başarılı öğrencilerin desteklenmesi amaçlanır. Sınavda başarı gösteren adaylar, şartlar da uyduğu takdirde burs ya da yatılı eğitim alabilir. MEB her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı verir.

