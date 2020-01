iOS 13.3.1 yayınlandı! İşte düzeltilen hatalar

Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir

FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır

Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer

Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır

HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER



iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

