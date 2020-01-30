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iOS 13.3.1 yayınlandı! İşte düzeltilen hatalar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde iOS 13.3.1’in testlerine devam ediyordu. Özellikle iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerin yaşanan sorunlar üzerine odaklanan Apple, bugün sürpriz bir şekilde güncellemeyi herkes için yayınladı.

iOS 13.3.1 yayınlandı! İşte düzeltilen hatalar

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık olarak 250 MB büyüklüğünde olan güncelleme ile sistemde yaşanan belli başlı sorunların tamamı çözülüyor. iPhone 11 ve 11 Pro modellerinde yaşanan sorunların tamamının bu güncelleme ile tarih olduğu söyleniyor.

Güncellemeyi yüklemeden önce iPhone’un şarjının yüzde 70’ten fazla olduğuna emin olun. Daha sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden hata düzeltmeleri içeren bu güncellemeyi indirebilirsiniz.

Son olarak artık iOS 13 sürümleri ile yenilik gelmeyeceğini, asıl yeniliklerin Haziran ayında tanıtılacak olan iOS 14’e saklandığını belirtelim.

IOS 13.3.1 İLE DÜZELTİLEN HATALAR

İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir

Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler

iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer

“Uzaktaki Görüntüleri Yükle” ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer

Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir

FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır

Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer

Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır

HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLER

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
Apple İOS 13.3.1

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