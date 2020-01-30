iOS 13.3.1 yayınlandı! İşte düzeltilen hatalar

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık olarak 250 MB büyüklüğünde olan güncelleme ile sistemde yaşanan belli başlı sorunların tamamı çözülüyor. iPhone 11 ve 11 Pro modellerinde yaşanan sorunların tamamının bu güncelleme ile tarih olduğu söyleniyor.

Güncellemeyi yüklemeden önce iPhone’un şarjının yüzde 70’ten fazla olduğuna emin olun. Daha sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden hata düzeltmeleri içeren bu güncellemeyi indirebilirsiniz.

Son olarak artık iOS 13 sürümleri ile yenilik gelmeyeceğini, asıl yeniliklerin Haziran ayında tanıtılacak olan iOS 14’e saklandığını belirtelim.

IOS 13.3.1 İLE DÜZELTİLEN HATALAR



İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir

Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler

iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer

“Uzaktaki Görüntüleri Yükle” ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer