KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İp atlayarak formunuzu koruyun!

İp atlayarak formunuzu koruyun!

sebboy sebboy
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Konu fazla kilolar olunca, hemen hemen herkes çocukluk yıllarına özlem duyar. Çocukluk döneminde vücut öyle kolay yağ tutmaz, bacaklar ve kollar çoğunlukla kolayca kırılabilecek kadar incedir.

İp atlayarak formunuzu koruyun!

Bir yetişkinin arayıp da bulamadığı her şey gibi zayıf olma lüksünün de eskide kaldığını düşünüp iç geçirebilirsiniz. Neyse ki, hem nostalji yapıp hem de fazla kiloları eritmenin harika bir yolu var: İp atlamak! Sıkı bir ip atlama programı uygulayarak, spor salonuna kayıt ücreti ödemeden ve pahalı bir ekipman satın almadan keyifle kilo verebilirsiniz.

İP ATLAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

  • İp atlamak, metabolizmayı hızlandırmanın en iyi yollarından biridir. Vücuttaki kan dolaşımını da hızlandıran bu spor yaşlanmayı geciktirir.

  • İp atlamanın faydalarına dair ilk akla gelen sorulardan biri "İp atlamak göbek eritir mi?" şeklinde olabilir. Cevap, kocaman bir evettir. İp atlamak bütün kasların aynı anda çalışmasını ve vücuttaki ödemin atılmasını sağlar. Özellikle karın kasları gerilir ve şekil alır. Bu sayede de, sadece göbek bölgesindeki fazlalıklara değil, tüm istenmeyen kilolara veda etmek mümkün hale gelir.

  • İp atlamak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Sporun tüm dalları gibi stresi ve gerginliği azaltır. Vücutta mutluluk hormonu salgılanmasına sebep olur.

  • Çocuklarda boy uzamasına en çok fayda sağlayan egzersizlerden biri ip atlamaktır.

    • İP ATLAMAK HANGİ KASLARI ÇALIŞTIRIR?

    İp atlamanın tüm vücutta sıkılaştırıcı ve toparlayıcı bir etkisi vardır. Ancak özellikle bacak kaslarının ip atlama sırasında aktif olarak çalıştığı bilinir. Futbolcuları antrenmanlarda sıklıkla ip atlarken görebilirsiniz. Bacakların incelmesinde ve bacakta katılaşan ödemin çözülmesinde ip atlamanın büyük katkısı vardır.

    İp atlamak, selüliti olan kadınlar için de kalça ve basen bölgesinde yarattığı pozitif etkiden dolayı büyük bir kurtarıcıdır.

    İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

    belly-2354_1920

    Arada büyük boşluklar bırakmadan, verimli bir şekilde ip atlamaya başladığınızda 1 dakika içerisinde 20 kalori yakabilirsiniz. Bu da 15 dakika ip atlayarak, 1 saatlik uzun bir yürüyüşte yakabileceğiniz kaloriyi yakabileceğiniz anlamına gelir. 15 dakika içerisinde yakacağınız 300 kalori, hafif bir öğünün vücudunuzdaki etkisini tamamen sıfırlamanız anlamına gelebilir. "İp atlayarak kaç kilo verilir?" diye merak ediyorsanız, bu hesaplamayı dikkate alabilirsiniz.

    İP ATLAMA TEKNİKLERİ NELERDİR?

    Nasıl ip atlanır diye merak edenler için bu egzersizin çeşitli teknikleri mevcut. Çoğunluğun yaptığı gibi rastgele sıçrayışlar yapmak yerine aşağıdaki tekniklerden birini ya da birkaçını uygularsanız, ip atlama egzersizinden daha kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

    • Zıplama: İpi bacaklarınızdan her geçirişinizde dev bir adım atıyormuş gibi zıplayın. Bir bacağınızın daha önde olduğu bu atlayış ile bacak kaslarınızın arkadan gerilmesini sağlarsınız.
    • Alçak zıplama: Kalça ve omurganızı sabit tutarak olabildiğince seri ve alçak atlayışlar yapın. Bu hareketi yaparken karın kaslarınızı da sıkmalısınız.
    • Tek ayakla atlama: Tek ayak üzerinde durarak ip atlayın. En az 10 tekrardan oluşan bir seri halinde bir ayağınızın üzerinde atladıktan sonra bacak değiştirin.
    • Çift bacak ip atlama: İki bacağınızı birbirine yapıştırın ve atlamaya başlayın. Zıplarken bacaklarınızı fazla kırmamaya dikkat edin.
    • Tersine ip atlama: İpi arkadan öne değil de önden arkaya doğru çevirin. Bu sayede kol kaslarınızı da yeterince zorladığınıza emin olabilirsiniz.

    NE KADAR SÜREYLE İP ATLANMALI?

    Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece ip atlamanızda bir süre sınırlaması yok. Siz yine de fazla zıplamanın çarpıntıya ve soluk alıp vermede zorluğa neden olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bel ya da sırt bölgenizde herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka önce doktorunuza danışın. Kendiniz için oluşturacağınız egzersiz rutininde en makul olan, farklı tekniklere 2 dakika da olsa yer vermek. 5 teknikten her birini ikişer dakika yapsanız, kalori yakma yönünden oldukça verimli bir 10 dakika geçirmiş olursunuz. Haftada iki ya da üç kere ip atlayarak egzersize başlayabilirsiniz, zamanla bu egzersizi haftanın her gününe yayın. İp atlamadan önce esneme ve ısınma hareketleri yapmayı unutmayın.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNERAşıklar el ele: Her şey çok güzelAşıklar el ele: Her şey çok güzel
    Yürüyüş ve koşmak kaç kalori yakar? Yürüme ve koşu kalori cetveliYürüyüş ve koşmak kaç kalori yakar? Yürüme ve koşu kalori cetveli
    Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…Bu doğal yöntemler tırnak mantarına ilaç gibi gelecek! Sarımsak, mentollü krem…
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

    Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

    Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

    Survivor'dan elenen Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

    Sosyal medyayı sallayan imaj!

    Sosyal medyayı sallayan imaj!

    Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na Büyük Şok!

    Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'na Büyük Şok!

    Burak Özçivit'ten veda paylaşımı!

    Burak Özçivit'ten veda paylaşımı!

    Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için 10 milyon TL teklif etti!

    Yağmur Sarnıç eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için 10 milyon TL teklif etti!

    İlginizi Çekebilir

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

    Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    Bunu uygularsanız yağmurdan sonra camınız kir ve toz tutmayacak! Sirke ile...

    Bunu uygularsanız yağmurdan sonra camınız kir ve toz tutmayacak! Sirke ile...

    Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu!

    Karıncalardan kurtulmanın etkili yolu!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Böceklerden kurtulmak için ihtiyacınız olan mucize mutfağınızda duruyor! Kimyasal kullanmadan...

    Böceklerden kurtulmak için ihtiyacınız olan mucize mutfağınızda duruyor! Kimyasal kullanmadan...

    Güzel mankenlerin sırrı ortaya çıktı! İşte kadınlar için bakım önerileri...

    Güzel mankenlerin sırrı ortaya çıktı! İşte kadınlar için bakım önerileri...

    Salon Çiçeklerinin Bakımı Nasıl Yapılır? Çoğaltılması ve Canlanması Nasıl Sağlanır?

    Salon Çiçeklerinin Bakımı Nasıl Yapılır? Çoğaltılması ve Canlanması Nasıl Sağlanır?

    Sümbül Bakımı Nasıl Yapılır? Ne Zaman Açar? Solunca Ne Yapılır?

    Sümbül Bakımı Nasıl Yapılır? Ne Zaman Açar? Solunca Ne Yapılır?

    Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır? Nasıl Büyür? Ne Zaman Çiçek Açar?

    Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır? Nasıl Büyür? Ne Zaman Çiçek Açar?

    Sardunya Bakımı Nasıl Yapılır? Budaması ve Çoğaltılması

    Sardunya Bakımı Nasıl Yapılır? Budaması ve Çoğaltılması

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.