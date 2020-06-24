İp atlayarak formunuzu koruyun!

İp atlamak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Sporun tüm dalları gibi stresi ve gerginliği azaltır. Vücutta mutluluk hormonu salgılanmasına sebep olur.

İp atlamanın faydaları na dair ilk akla gelen sorulardan biri "İp atlamak göbek eritir mi?" şeklinde olabilir. Cevap, kocaman bir evettir. İp atlamak bütün kasların aynı anda çalışmasını ve vücuttaki ödemin atılmasını sağlar. Özellikle karın kasları gerilir ve şekil alır. Bu sayede de, sadece göbek bölgesindeki fazlalıklara değil, tüm istenmeyen kilolara veda etmek mümkün hale gelir.

İp atlamak, metabolizmayı hızlandırmanın en iyi yollarından biridir. Vücuttaki kan dolaşımını da hızlandıran bu spor yaşlanmayı geciktirir.

Bir yetişkinin arayıp da bulamadığı her şey gibi zayıf olma lüksünün de eskide kaldığını düşünüp iç geçirebilirsiniz. Neyse ki, hem nostalji yapıp hem de fazla kiloları eritmenin harika bir yolu var: İp atlamak! Sıkı bir ip atlama programı uygulayarak, spor salonuna kayıt ücreti ödemeden ve pahalı bir ekipman satın almadan keyifle kilo verebilirsiniz.

Çocuklarda boy uzamasına en çok fayda sağlayan egzersizlerden biri ip atlamaktır.

İP ATLAMAK HANGİ KASLARI ÇALIŞTIRIR?

İp atlamanın tüm vücutta sıkılaştırıcı ve toparlayıcı bir etkisi vardır. Ancak özellikle bacak kaslarının ip atlama sırasında aktif olarak çalıştığı bilinir. Futbolcuları antrenmanlarda sıklıkla ip atlarken görebilirsiniz. Bacakların incelmesinde ve bacakta katılaşan ödemin çözülmesinde ip atlamanın büyük katkısı vardır.

İp atlamak, selüliti olan kadınlar için de kalça ve basen bölgesinde yarattığı pozitif etkiden dolayı büyük bir kurtarıcıdır.

İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

Arada büyük boşluklar bırakmadan, verimli bir şekilde ip atlamaya başladığınızda 1 dakika içerisinde 20 kalori yakabilirsiniz. Bu da 15 dakika ip atlayarak, 1 saatlik uzun bir yürüyüşte yakabileceğiniz kaloriyi yakabileceğiniz anlamına gelir. 15 dakika içerisinde yakacağınız 300 kalori, hafif bir öğünün vücudunuzdaki etkisini tamamen sıfırlamanız anlamına gelebilir. "İp atlayarak kaç kilo verilir?" diye merak ediyorsanız, bu hesaplamayı dikkate alabilirsiniz.

İP ATLAMA TEKNİKLERİ NELERDİR?

Nasıl ip atlanır diye merak edenler için bu egzersizin çeşitli teknikleri mevcut. Çoğunluğun yaptığı gibi rastgele sıçrayışlar yapmak yerine aşağıdaki tekniklerden birini ya da birkaçını uygularsanız, ip atlama egzersizinden daha kısa sürede sonuç alabilirsiniz.