iPhone 12 darbelere karşı fazlasıyla dayanıklı

iPhone 12 reklamı pek akılda kalıcı olmamıştı. Apple muhtemelen bu durumun farkında. Kendi bazı özelliklerini ön plana çıkarmak için şirket eğlenceli ama bir o kadar tuhaf reklamlara yer verdi. Böyle reklamlardan birisi de henüz yeni yayınlandı.

Apple şirketi genellikle kendi akıllı telefonlarının belirli yönlerini ön plana çıkarıyor. Elbette her reklam farklı bir özelliği vurguluyor. Bu seferki video ise iPhone cihazlarının 4 kat daha dayanıklı olmasını ön plana çıkarıyor. Apple iPhone 12 modelleri seramik kalkan denilen bir özelliğe sahip.

Çekilen reklamda öne çıkan vurgu daha çok cihazların son derece dayanıklı olması ile ilgili. Elinde iPhone 12 bulunan bir kadın konuşma yapıyor. Tam bu esnada telefon ciddi şekilde yalpalıyor ve yere düşüyor. Kadının o telefonu yere düşürmemek için yaptıkları son derece ilginç görüntüler ortaya koyuyor.

Herhangi bir akıllı telefon camından daha sağlam olduğunu söyleyen Apple iyi bir iş ortaya çıkarıyor. Şirketin çıkardığı iPhone 12 modelleri ile ilgili yapılan testlerde bu başarısı çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Şirket genellikle tasarıma daha fazla ağırlık veriyor.