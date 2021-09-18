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iPhone 13 Pro’yu almak için kaç gün çalışmak gerekiyor?

18.09.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün yeni nesil iPhone modellerinin fiyatları açıklandı. Açıklanan fiyatlara göre iPhone 13 mini’nin fiyatı 10.999 TL’den başlıyor. 1TB’lık iPhone 13 Pro Max’in fiyatı ise 22.999 TL. Yani iPhone 13 modellerinin fiyatları 11 bin TL ile 23 bin TL arasında değişiyor.

iPhone 13 Pro’yu almak için kaç gün çalışmak gerekiyor?

Peki iPhone 13 Pro’yu satın almak için Türkiye’de kaç iş günü çalışmak gerekiyor? Picodi isimli bir şirket bunun araştırmasını yapmış. Sadece Türkiye için değil. Pek çok ülke için aynı araştırma yapılmış. Nitekim İsveç, ABD, Avustralya gibi ülkelerde 1 hafta bile çalışmadan iPhone 13 Pro almak mümkün. Fakat iş Türkiye’ye gelince durum biraz değişiyor.

Türkiye’de iPhone 13 Pro satın almak için 92.5 iş günü çalışılması gerekiyor. Türkiye’den sonra 2. sırada yer alan Filipinler’de ise 90.2 gün çalışmak lazım. Bu iki ülkeyi 80 iş gününün altındaki süre ile Brezilya ve Hindistan takip ediyor.

Montenegro gibi bir ülkede bile iPhone 13 Pro almak için 46.7 gün çalışmak yeterli oluyor. Norveç, Danimarka gibi refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde ise ortalama 7 iş günü çalışarak iPhone 13 Pro satın almanız mümkün.

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Apple
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