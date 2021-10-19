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iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye başladı bile

19.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir iPhone arayışında iseniz, muhtemelen bir iPhone 13, iPhone 12 veya iPhone 11 – hatta bir iPhone SE arasında karar veriyorsunuzdur. Ancak, mevcut akıllı telefonunuzu yükseltmeye tam olarak hazır değilseniz, iPhone 14′ ü beklemenizde fayda var.

iPhone 14 hakkında bilgiler gelmeye başladı bile

iPhone 14’ün çıkış tarihi, fiyatı veya diğer özellikleri hakkında kesin bilgiler yok, ancak olası özellikler şimdiden belirlenmiş durumda... Şimdiye kadarki en büyük söylentiler arasında delikli bir ön kamera , ekran altı Touch ID, daha  dayanıklı bir titanyum alaşımlı gövde , tıknaz arka kamera çıkıntısının ortadan kaldırılması ile yeni bir çentiksiz tasarım(evet;sonunda ) yer alıyor. Yeni ekran boyutlarına sahip dört telefon serisinin sarsılması ve iPhone Mini’nin sona erdirilmesi.

2023'E KADAR OLMAYACAK

Apple söylenti dünyasında en çok rağbet gören özellik Touch ID’nin geri dönüşü. Erken söylentiler, Touch ID’nin iPhone 12’ye geri dönüşünü destekledi ve bu olmayınca  spekülasyonlar iPhone 13’e döndü. Ancak daha iPhone 13 piyasaya sürülmeden (Touch ID hariç), söylentiler değişmiş durumda. iPhone’un Touch ID teknolojisini yeniden kazanmasının 2023 yılına kadar olmayacağı tahmin ediliyor, bu da iPhone 15’e denk gelecek.

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GÖVDE KALIN OLACAK

iPhone 14’ün gövdesi, arkada can sıkıcı, çıkıntılı bir kamera kurulumu olmadan tüm kamera donanımını kapsayacak kadar kalın olacak. “iPhone 14 neden bu kadar kalın?” Bu sorunun cevabı ise ; daha büyük bir pil veya periskop kamerayı barındırmak için diyebiliriz. Lightning bağlantı noktası yerine de  USB-C’ye geçilecek. Tamamen portsuz bir iPhone söylentileri bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ancak görünen o ki bunlar 2022’de gerçekleşmeyecek.

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Apple, iPhone 12 serisine 5G bağlantısını tanıttı ve şaşırtıcı bir şekilde iPhone 13’e de dahil etti. 5G uyumlu iPhone 14’lerinde de bu teknoloji olacak. 6G için ise henüz erken. 5G gibi,  MagSafe de iPhone’a  2020’nin iPhone 12 serisinde tanıtıldı. Manyetik aksesuarlar arasında cüzdanlar, pil paketleri ve şarj cihazları yer alıyor ve bu aynı şekilde Apple’ın yeni nesil telefonları için de gelecek.

Yeni MacBook Pro için bilgiler gelmeye devam ediyor

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