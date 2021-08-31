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iPhone 14 ile ilgili dedikodular ortaya çıkmaya başladı

31.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre iPhone 14 ekran altı kamera özelliğine sahip olacak. İşte detaylar.

iPhone 14 ile ilgili dedikodular ortaya çıkmaya başladı

Malum, şu anda pek çok akıllı telefon üreticisi ekran altı kamera teknolojisine geçiş yapmış durumda. Peki Apple bu teknolojiye ne zaman geçecek? Aslında Cupertino merkezli şirket bu özelliği şu aralar test ediyor. Fakat istenilen verim elde edilmiş değil. Dolayısıyla bu sebepten ötürü Apple ekran altı kamera teknolojisine şimdilik çok sıcak bakmıyor.

Peki Apple bu teknolojiye ne zaman geçiş yapacak? Sızdırılan son raporlara göre çalışmalarda sona gelinmiş durumda. Önümüzdeki yıl çıkacak olan iPhone modelinde bu teknolojinin hayat bulması bekleniyor.

Apple’ın bu kadar beklemesinin sebebi ise tabi ki FaceID teknolojisi. Malum FaceID hassas bir teknoloji kullanıyor. Dolayısıyla kameranın ekran altında verdiği performans ile FaceID’nin ekran altında verdiği performans bir olmayabilir.

Bu noktada hala soru işaretleri mevcut. Bazı mecralar FaceID sensorlerinin üst çerçevede olabileceğini iddia ediyorlar. Sonuç olarak bu söylentilerin ne derece doğru olduğunu görmek için 2022’nin son çeyreğini beklememiz gerekecek.

Bu yıl gelecek olan iPhone 13 modellerinde ise çentik kısmının bir tık daha küçülmesi bekleniyor. Bakalım bu iddialar doğru çıkacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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