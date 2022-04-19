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iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 fiyatı belli oldu mu?

19.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 fiyatı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Her yıl yeni bir iPhone modeli tanıtan Apple’ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 14’ten ilk görüntü sızdırıldı. Teknoloji tutkunları da iPhone 14 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 fiyatı belli oldu mu?

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı belli oldu mu? Teknoloji tutkunları, her yıl çıkan Apple ürünlerin yakından takip ediyor. iPhone 14 modelinin ne zaman çıkacağı da uzun süredir merak ediliyordu. Merakla beklenen telefon modelinden de ilk sızıntı geldi. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak?

iPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun süredir beklenen yeni iPhone modelinin ne zaman çıkacağına ilişkin bir bilgi verilmedi. Tahminlere göre yeni modelin Eylül veya Ekim aylarında çıkması bekleniyor.

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iPHONE 14 FİYATI BELLİ OLDU MU?

iPhone 14 fiyatı henüz netlik kazanmadı ancak diğer modeller baz alındığında ve Apple'dan yeni yıla özel fiyat artışı yapılacağından yeni modelin TL bazında 25 bin liraya yakın olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro Max 256 GB'lık ürününse 33 bin lira üzerinde seyredebilir. Yeni modelin seçenekleri şöyle olacak:

6,1 inç iPhone 14,

6,1 inç iPhone 14 Pro,

6,7 inç iPhone 14 Max ve

6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

Apple yeni modelinde iPhone 13'e benzer özelliklerin yanı sıra kamera diziliminde genişleme, 48 megapiksel geniş kamera, pro modellerin ön kamerasında çentiğin kalkması gibi özellikler bekleniyor.

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