iPhone 7 ne zaman çıktı? iPhone 7 ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

IPhone serisi, Apple şirketi tarafından özel olarak tasarlanan ve üretilen multimedya ve internet alt yapısını destekleyen akıllı telefon modelleridir. Serinin ilk telefonu eski Apple CEO'su Steve Jobs tarafından 29 Haziran 2007'de tanıtılmıştır. İlk iPhone sonrası Apple tarafından birçok iPhone modeli daha piyasaya sürülmüş, iPhone telefonlarının suya dayanıklı ilk modeli olarak tanıtılan ve 3.5 mm. kulaklık jakına yer verilmeyen iPhone 7 de bu modellerden birisi olmuştur.

iPhone 7 ne zaman çıktı?

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 7 Eylül 2016'da tanıtılmıştır. Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılan iPhone 7, Türkiye'de ise 14 Ekim 2016'da ön satışa çıkmıştır.

Tasarım yönünden iPhone 6S ve iPhone 6 ile benzer bir görüntüye sahip olan iPhone 7, IP67 suya ve toza dayanıklı olarak nitelendirilmiştir. iPhone 7 bu özelliğiyle suya dayanıklı ilk iPhone olarak tanıtılmıştır. Ayrıca iPhone 7'de 3.5 mm. kulaklık jakı da bulunmamaktadır.

iPhone 7 ilk çıktığında ne kadardı?

Dönemin fiyatları, çeşitli satış kurumları ve operatörlerde farklılık göstermektedir. Ancak iPhone 7 için fiyatlar şu şekildedir:

32 GB: 3.249 TL

128 GB: 3.649 TL

256 GB: 4.049 TL

iPhone 7 Plus için fiyatlar ise şöyledir:

32 GB: 3.799 TL

128 GB: 4.199 TL

256 GB: 4.599 TL

iPhone 7 kaç dolardan çıktı diye sorulacak olur ise iPhone 7'nin 32 GB'lık modeli 649 dolar, iPhone 7 Plus'ın 32 GB'lık modeli ise 769 dolar fiyatıyla satılmıştır.

iPhone 7 özellikleri ile önceki modelin üzerine Apple A10 Fusion işlemci getirilmiş, daha güçlü batarya, daha uzun pil ömrü ve IP67 sertifikası gibi bazı yeni özellikler eklenmiştir. Bu sayede telefon kullanımında önceki modeline göre daha hızlı ve akıcı bir performans sunulmaktadır.

iPhone 7, 4.7 inç Retina HD LCD ekran, suya ve toza dayanıklı tasarımı ile de öne çıkan bir model olmuştur.





