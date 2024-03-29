HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 7 ne zaman çıktı? iPhone 7 ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPhone 7 ne zaman çıktı? iPhone 7 ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
26.03.2024 23:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski telefonlar ile ilgili detaylar ve çıkış tarihleri zaman zaman merak edilir. Apple'ın iPhone 7 model akıllı telefonu da merak edilen cihazlardan biridir. Peki, iPhone 7 ne zaman çıktı? iPhone 7 ilk çıktığında ne kadardı?

iPhone 7 ne zaman çıktı? iPhone 7 ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

IPhone serisi, Apple şirketi tarafından özel olarak tasarlanan ve üretilen multimedya ve internet alt yapısını destekleyen akıllı telefon modelleridir. Serinin ilk telefonu eski Apple CEO'su Steve Jobs tarafından 29 Haziran 2007'de tanıtılmıştır. İlk iPhone sonrası Apple tarafından birçok iPhone modeli daha piyasaya sürülmüş, iPhone telefonlarının suya dayanıklı ilk modeli olarak tanıtılan ve 3.5 mm. kulaklık jakına yer verilmeyen iPhone 7 de bu modellerden birisi olmuştur.

iPhone 7 ne zaman çıktı?

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 7 Eylül 2016'da tanıtılmıştır. Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından tanıtılan iPhone 7, Türkiye'de ise 14 Ekim 2016'da ön satışa çıkmıştır.

Tasarım yönünden iPhone 6S ve iPhone 6 ile benzer bir görüntüye sahip olan iPhone 7, IP67 suya ve toza dayanıklı olarak nitelendirilmiştir. iPhone 7 bu özelliğiyle suya dayanıklı ilk iPhone olarak tanıtılmıştır. Ayrıca iPhone 7'de 3.5 mm. kulaklık jakı da bulunmamaktadır.

iPhone 7 ilk çıktığında ne kadardı?

Dönemin fiyatları, çeşitli satış kurumları ve operatörlerde farklılık göstermektedir. Ancak iPhone 7 için fiyatlar şu şekildedir:

  • 32 GB: 3.249 TL
  • 128 GB: 3.649 TL
  • 256 GB: 4.049 TL

iPhone 7 Plus için fiyatlar ise şöyledir:

  • 32 GB: 3.799 TL
  • 128 GB: 4.199 TL
  • 256 GB: 4.599 TL

iPhone 7 kaç dolardan çıktı diye sorulacak olur ise iPhone 7'nin 32 GB'lık modeli 649 dolar, iPhone 7 Plus'ın 32 GB'lık modeli ise 769 dolar fiyatıyla satılmıştır.

iPhone 7 özellikleri nelerdi?

iPhone 7 özellikleri ile önceki modelin üzerine Apple A10 Fusion işlemci getirilmiş, daha güçlü batarya, daha uzun pil ömrü ve IP67 sertifikası gibi bazı yeni özellikler eklenmiştir. Bu sayede telefon kullanımında önceki modeline göre daha hızlı ve akıcı bir performans sunulmaktadır.

iPhone 7, 4.7 inç Retina HD LCD ekran, suya ve toza dayanıklı tasarımı ile de öne çıkan bir model olmuştur.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Batman seçim sonuçları! Batman seçim sonuçlarında kim önde?Canlı Batman seçim sonuçları! Batman seçim sonuçlarında kim önde?
Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planıEylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı
Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı? Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı?
Anahtar Kelimeler:
iphone 7 iphone 7 fiyat iphone 7 özellikleri
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.