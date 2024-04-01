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iPhone’da AirPods ile ses paylaşma: AirPods ses paylaşma nasıl yapılır? iPhone’da AirPods ile ses nasıl paylaşılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
27.03.2024 19:19
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Mobil dünyada birbirinden özellikleriyle dikkat çeken çok sayıda akıllı cep telefonu modeli mevcuttur. iPhone da bu öne çıkan modeller arasında yer almaktadır. Apple tarafından geliştirilip tasarlanan bu cep telefonu modellerine gelen güncellemeler sayesinde birden fazla kulaklık bağlanabilmekte ve aynı zamanda bu kulaklıklar kullanılarak ses içerikleri başka kullanıcılarla paylaşılabilmektedir. Peki, iPhone’da AirPods ile ses paylaşma nasıl yapılır, AirPods ile ses nasıl paylaşılır?

iPhone’da AirPods ile ses paylaşma: AirPods ses paylaşma nasıl yapılır? iPhone’da AirPods ile ses nasıl paylaşılır?

İçindekiler

  • iPhone’da AirPods ile ses paylaşma
  • AirPods ses paylaşma nasıl yapılır?
  • iPhone’da AirPods ile ses nasıl paylaşılır?

Apple’ın iPhone akıllı cep telefonları dünya çapında çok sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu cihazlara belirli aralıklarla önemli güncellemeler gelmekte ve bu güncellemeler ile birlikte yepyeni özellikler eklenmektedir. Bu özelliklerden biri de arkadaşınız AirPods veya Beats kulaklık takarken ses paylaşma özelliğidir. Bu nitelik sayesinde cihazdaki ses içerikleri başka kişilerle hızlı bir şekilde paylaşılabilir.

iPhone’da AirPods ile ses paylaşma

Apple bünyesinde yer alan iPhone, iPad, AirPods gibi cihazlar, iOS işletim sistemiyle çalışmaktadır. Bu işletim sistemi üzerinden cihazlara dönem dönem yeni güncellemeler gelmektedir. Bu güncellemelerden biri de iPhone’da veya iPad’de AirPods ve Beats kulaklıklarla ses paylaşma özelliğidir. Bu ses içeriklerini paylaşma özelliğinin kullanılabilmesi için kullanıcıların birbirleriyle uyumlu bir kablosuz kulaklığa sahip olması önemlidir. iPhone’da 2 farklı AirPods üzerinden müzik dinleyebilmek mümkündür. Bunun için cihazların en az Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyici nitelikte olması ve en üst sürümlerin yüklü olması gerekmektedir.

AirPods ses paylaşma nasıl yapılır?

iPhone model akıllı cep telefonu kullanan kişiler için AirPods ses paylaşma nasıl çalışır konusu oldukça önemli bir konudur. AirPods ses paylaşma özelliğinden faydalanabilmek için cihazlarda son sürümlerin yüklü olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Güncel olmayan veya daha eski sürümlerde kişiler bu özelliği aktif hâle getiremeyebilir. Yüklü olan sürümün en az iOS 13.1 ya da daha üst olmasına dikkat edilmelidir.

Apple tarafından kullanıcılara sunulan bu özellik, pek çok Beats kulaklık modeli ve AirPods modelleri ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Burada önemli olan nokta cihazların 5. nesilden ve model olarak iPhone 8’den daha yeni olmasıdır.

iPhone’da AirPods ile ses nasıl paylaşılır?

iPhone akıllı cep telefonlarında AirPods kulaklıklar üzerinden başka kullanıcılarla ses içeriklerini paylaşabilme özelliği mevcuttur. Bu noktada AirPods ses paylaşma nasıl etkinleştirilir konusu gündeme gelebilir. iPhone akıllı cep telefonu kullanan kişilerin AirPods ile ses paylaşma özelliğini aktifleştirmek için izlemesi gereken adımlar genel olarak şu şekildedir:

  • Öncelikle AirPods kulaklığın cihaz ile eşleşmesinin yapılması gerekmektedir.
  • Ardından ses paylaşma özelliğine erişim sağlanabilmesi için cihazdaki Kontrol Merkezi’ne giriş yapılmalıdır.
  • Bu bölüme giriş yaptıktan sonra başka bir kulaklıkla eşleşmenin sağlanabilmesi için o kulaklığın cihaza yakın tutulması ve cihazın ikinci kulaklığı algılaması gerekir.
  • Cihaz diğer kulaklığı gördüğünde cihazın ekranına “ses paylaş” bildirimi düşecektir.
  • Bu bildirime tıklandığında ve şarj kutusunun arka kısmında bulunan düğmeye basılı tutulduğunda eşleşme tamamlanmış olacak ve diğer kulaklıkla da ses içerikleri paylaşılabilir hâle gelecektir.
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