iPhone'da etkin değil sorununun çözümü

Cihazınızı cebinize veya çantanıza koyduğunuzda veya parolanızı üst üste yanlış girdiğiniz zaman iPhone telefonunuz hata verir. Bu hata telefonunuzu saldırılardan korumak adına tasarlanmış bir savunmadır. Bu hatayla karşılaştığınız zaman ekranınızda iPhone etkin değil şeklinde bir hata çıkar. Size beklemeniz gereken bir süre olduğunu söyler. Bu süre başlangıçta 1 dakika olur, fakat bu süre gittikçe uzayabilir. iPhone Etkin Değil Ne Demek? Bu hata cihazınıza parolayı yanlış girmekten kaynaklanan bir durumdur. Hata telefonunuzu ve telefonunuzda bulunan verileri korumak adına tasarlanmıştır. Size ve telefonunuza saldırmak isteyenler bu şekilde engellenir. Fakat bu hata ile siz de zaman zaman karşılaşabilirsiniz. Bu hata ile karşılaştığınız zaman cihazınızın ekranında iPhone etkin değil uyarısını görürsünüz. Cihazınız ekranında “1 dakika sonra tekrar deneyiniz.” uyarısı verir. Eğer parolayı yanlış girmeye devam ederseniz bu süre daha da uzayabilir. Böylelikle telefonunuza erişiminiz sistem tarafından engellenir. Peki bu sorunu verilerinizi kaybetmeden nasıl çözebilirsiniz?

iPhone Etkin Değil Sorunu Çözüm Yolları Karşılaştığınız bu iPhone etkin değil ne demek sorununu bilgisayarınızla veya bilgisayarsız bir şekilde çözebilme seçeneğine sahipsiniz. Bilgisayarınız ile çözmeyi seçerseniz; öncelikle yapacağınız şey iTunes uygulamasını bilgisayarınıza yüklemeniz olmalıdır. Bu uygulamayı yüklemek için arama motorunuza iTunes indir yazarak apple.com sayfasına girerek bilgisayarınız için uygun olan sürümü indirmeniz gerekir. Sonrasında cihazınızı bilgisayara USB kablosu yardımı ile bağlayınız. Yüklemiş olduğunuz iTunes uygulamasını açınız. Uygulamanın özet kısmında yer alan iPhone etkin değil iTunes’a bağlanın verileri kurtarma seçeneğini seçiniz. Birkaç dakika içerisinde cihazınız eski haline döner. Bu çözüm yolu basit ve kısadır. Böylece kolayca sorununuzu çözebilirsiniz. Bu yol ile sorununuzu veri kaybı olmadan çözebilirsiniz. Bilgisayarınızla beraber çözebileceğiniz diğer bir yol ise iTunes programı ile cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Bu yolu uygulamak için; öncelikle bilgisayarınıza kurduğunuz iTunes uygulamasını açınız. Etkin durumda olmayan ve hata aldığınız cihazınızı kapatınız. USB kablosunu bilgisayarınıza takınız ve aynı zamanda telefonunuzun ana ekran tuşuna bir süre basılı tuttuktan sonra kabloyu telefonunuza takınız. Bilgisayarınızda bulunan iTunes programınıza “Kurtarma modunda bir cihaz algılandı” yazısı gelecektir. Programın, iPhone güncelleme ve geri yükleme penceresinde “Geri Yükle” butonuna bastıktan sonra cihazınızı geri yükleyebilirsiniz. Yükleme esnasında kablonuzu çıkartmamaya dikkat ediniz ve yüklemenin bitimine kadar bekleyiniz. Cihazınız geri yüklendikten sonra yeniden başlar. iCloud hesabınızı açtıktan sonra hesabınızı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Yedeklediğiniz verilerinizi cihazınıza tekrar yükleyebilir ve tekrar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu iki yol ile birlikte iPhone etkin değil verileri kurtarma işlemini kolayca yapabilirsiniz. Bu yol ile cihazınızda bulunan veriler silinmez. Etkin duruma geçen telefonunuzu kaldığınız yerden kullanmaya devam edersiniz.

Bilgisayarınız Olmadan da iPhone Etkin Değil Sorununu Çözebilirsiniz Cihazınızı bu hatadan kurtarmanın başka yolları da mevcuttur. Bu hatayı çözmek için illa ki bilgisayara sahip olmak zorunda değilsiniz. iPhone etkin değil bilgisayarsız çözümünü başka bir cihazda veya kendi cihazınızda yapmanız mümkün. Eğer önceden iTunes eşleşmeniz yoksa iPhone'umu bul uygulaması ile cihazınızı etkin konuma getirebilirsiniz. Peki bunu kolay ve sorunsuzca nasıl yapabilirsiniz? Bu işlemi yapmak için öncelikle herhangi bir elektronik cihazın arama motoruna giriniz. Arama motorundan icloud.com adresine giderek telefonunuzda kullanmakta olduğunuz hesabınızda oturum açınız. Daha sonra sitede önünüze çıkan cihazınızı seçiniz ve “iPhone’umu bul” seçeneğine tıklayınız. Bu siteden telefonunuzda bulunan parolayı kaldırınız. Parolanızı kaldırmanızla birlikte telefonunuzda bulunan parola da senkronize olur ve telefonunuzdaki parola kalkar. Bu şekilde telefonunuzun etkin olmama sorununu hızlı ve basit bir yolla çözebilirsiniz. Eğer telefonunuza yedekleme yapmak da istiyorsanız ayarlama yardımcısı bölümünden telefonunuzun yedeklemesini yapabilirsiniz. Böylelikle telefonunuzda kullandığınız uygulamalar, fotoğraflar, videolar ve telefonunuzda bulunan belgeler iCloud hesabınıza yedeklenir.