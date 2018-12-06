iPhone X fiyatı dip yaptı!

Bilindiği üzere Apple yeni tasarım çizgisindeki ilk modeli olan iPhone X’i geçtiğimi yıl Kasım ayında satışa sunmuştu. Bu yıl yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla birlikte iPhone X üretimi durdurulmuş ve Apple Store üzerinden satışı sonlandırılmıştı.

Fakat hala stoklarda oldukça büyük miktarda iPhone X yer alıyor. Dahası Apple bu cihaz için yeni bir fiyat duyurmadığı için hala pek çok perakende sitesinde X ve XS modelleri aynı fiyatlardan satılıyor. Bazı e-ticaret sitelerinde ise modeller arasında 100 – 150 dolarlık farklar mevcut.

Yurt dışında sim kilitsiz bir iPhoneX modelinin ortalama 850 – 900 dolardan satıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat son zamanlarda bazı e-ticaret siteleri refurbished yani yenilenmiş olan X modellerini 640 dolar gibi oldukça uygun etiketlerle satmaya başladı. Bu güncel kur miktarıyla yaklaşık olarak 3460TL’ye denk geliyor.

Öte yandan ülkemizde bu modellerin fiyatı hala 5800TL seviyelerinde. Malum yeni satışa sunulan iPhone XR’ın bile 7500TL’den satıldığı bir pazarda, X için istenen 5800TL’de çok fazla sayılmaz.

Dip not olarak şunu da hatırlatalım. Yakın bir süreçte Apple’ın iPhone modelleri üzerinde önemli indirimler yapacağı konuşuluyor. Bu indirimler için belirtilen tarih ise 1 Ocak. Yani bu aralar bir Apple ürünü alma düşünceniz varsa, biraz daha sabretmenizi tavsiye ederiz.

2018 yılı amiral gemileri karşı karşıya!

