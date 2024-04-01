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iPhone X ne zaman çıktı? iPhone X ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
27.03.2024 19:19
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Mobil teknoloji dünyasında sürekli olarak gelişmeler yaşanmakta ve bu gelişmeler neticesinde hayatımıza yepyeni teknolojik cihazlar girmektedir. Teknolojik cihaz denildiğinde ilk akla gelen cihazlardan biri akıllı cep telefonlarıdır. Günümüzde birçok farklı niteliğiyle öne çıkan çeşitli akıllı cep telefonu modelleri vardır. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıllarda çıkan iPhone X cep telefonu modelidir. Peki, iPhone X ne zaman çıktı, ilk çıktığında ne kadardı ve özellikleri nelerdi?

iPhone X ne zaman çıktı? iPhone X ilk çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

İçindekiler

  • iPhone X ne zaman çıktı?
  • iPhone X ilk çıktığında ne kadardı?
  • iPhone X özellikleri nelerdi?

iPhone X akıllı cep telefonu modeli, Apple firması tarafından geliştirilip pazarlanmış mobil teknolojik cihazlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cihazın en belirgin özelliklerinden biri çerçevesiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Ayrıca cihazda Home butonu yer almadığı için iPhone akıllı cep telefonu modelleri arasında ilk Home butonuna sahip olmayan cihaz olarak da dikkat çekmiştir.

iPhone X ne zaman çıktı?

Apple şirketi tarafından geliştirilen ve iPhone akıllı cep telefonu modelleri arasında bulunan iPhone X'in mobil dünyaya duyuruluş tarihi 12 Eylül 2017 iken, satış tarihi ise 3 Kasım 2017 yılı olmuştur. Bu akıllı cep telefonunun isminin X olmasının ise anlamlı bir sebebi vardır. Çıktığı sene iPhone markasının onuncu senesine denk geldiğinden ve X harfi de Roma alfabesinde 10 sayısını temsil ettiğinden bu cep telefonu modeline X ismi verilmiştir.

iPhone X ilk çıktığında ne kadardı?

Apple firmasının CEO’su tarafından 2017 yılında mobil dünyaya tanıtılmış olan iPhone X akıllı cep telefonu modeli, çıkış yaptığı dönem gümüş ve uzay grisi olmak üzere toplamda 2 farklı renk seçeneğine sahipti. iPhone 8 akıllı cep telefonu modeli ile tanıtılan bu mobil cihazla alakalı iPhone X kaç dolardan çıktı konusuna da değinilmesi gerekebilir. 64 GB ile 256 GB’lık dâhili hafıza alternatifleriyle öne çıkan bu akıllı cep telefonu dolar bazında 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştur. Ülkemizdeki satış başlangıç fiyatı ise 6.099 TL şeklinde olmuştur.

iPhone X özellikleri nelerdi?

iPhone X akıllı cep telefonu modeli de serideki diğer mobil cihazlar gibi kullanıcıların gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. 4.5G desteğine sahip olan bu cihazın en dikkat çeken niteliklerinden biri Home düğmesi yerine Face ID ile kimlik doğrulama özelliğinin getirilmiş olmasıdır. Eşsiz tasarımı ve göz alıcı renkleriyle ön plana çıkan iPhone X özellikleri genel olarak şu şekildedir:

  • Ekran büyüklüğü: 5.8 inç
  • 1125 X 2436 piksel ekran çözünürlüğü
  • 3D Touch
  • RAM kapasitesi 3 GB, dâhili depolama kapasitesi ise 64 ve 256 GB
  • 2716 mAh batarya
  • Hızlı şarj olma özelliği
  • Toza ve suya karşı dayanıklılık
  • 12 MP arka kamera çözünürlüğü
  • Yüksekliği: 143,6 mm, derinliği: 7,7 mm ve genişliği: 70,9 mm
  • Ağırlığı: 174 gram
  • Süper retina HD ekran özelliği
  • Face ID özelliği
  • iOS 11 işletim sistemi ( iOS 16'ya kadar güncellendi)
  • Video oynatma, görüntülü arama, sesli arama, ses çalma özellikleri mevcut
  • Uzay grisi ile gümüş olmak üzere 2 farklı renk seçeneği
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