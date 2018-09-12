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iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte ilk görüntüler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 22:23 | Son Güncelleme

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı. İşte yeni Apple cihazlarından ilk görüntüler...

Yeni Apple ürünleri 21 Eylül’de ABD’de satışa çıkacak. Türkiye için tarih henüz açıklanmadı.

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte ilk görüntüler

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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XS & iPhone XS Max
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iPhone XR
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TR DE MASA USTU TELEFON
Amerika'nın Türkiye ye düşmanca tavırlarından sonra Amerikan malı telefona para vermek vatan hainligidir
dünyada bizim devletimiz gibi milletini öpen bir ülke yoktur
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