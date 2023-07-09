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İple ağaca asılı halde bulundu! Vücudundaki izler... Şırnak kırsalında dehşete düşüren olay

09.07.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın kırsalında boynundan iple ağaca asılmış halde bulunan adamın kimliği belirlendi, vücudundaki izler yaşananlara dair korkunç ipuçlarını ortaya koydu. Ağaca asılı cesedin bulunması üzerine ihbar verildi, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Vahşete imza atan şüpheli veya şüpheliler ise aranıyor.

İple ağaca asılı halde bulundu! Vücudundaki izler... Şırnak kırsalında dehşete düşüren olay

Uludere ilçesinde yaşanan olayın ardından olay yerinden gelen korkunç kareler de geldi. 30 yaşındaki kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e ait olduğu belirlenene cesedin işkence gördüğü ortaya çıktı.

KIRSALDA KORKUNÇ MANZARA!

Olay dün akşam saatlerinde Uludere ilçesi bağlı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait olduğu belirlendi.

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VÜCUDUNDAKİ İZLER DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ayrıca Kilim'in vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi.

Kilim’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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(DHA)

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Ağaca asılı, işkence görmüş ceset bulundu!Ağaca asılı, işkence görmüş ceset bulundu!
Anahtar Kelimeler:
Şırnak işkence

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