İple yüz germe ile daha sağlıklı ve genç görünmenin püf noktaları

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, iple yüz germe ile daha sağlıklı ve genç görünmenin püf noktalarını bizler için anlattı.
Yaşlanmanın neden olduğu deri dokusunda meydana gelen elastikiyet kaybı ve yağ dokusundaki azalma yüz bölgesinin sarkmasına ve cildin kırışmasına neden olur. Bunun sonucunda yüzün ters üçgen görünümü ortadan kalkar.
Ancak son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber ortaya çıkan iple yüz germe operasyonları sayesinde bu görünüm ortadan kaldırılabilir. Üstelik ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirilen bu işlem sayesinde genç bir görünüm elde etmek mümkün. Bu sayede ameliyat olmaktan çekinen ve bıçak altına yatmaktan korkan kişiler için bir alternatif olarak öne çıkar.
İple yüz germe ameliyatı lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Yaklaşık olarak yarım saat süren bu operasyonda özel olarak geliştirilmiş ipler kullanılır. Kılçıklı olarak bilinen bu iplerin kalıcılığı yaklaşık olarak 1,5 yıldır.
İpler kanül yardımı ile önceden belirlenen bölgelere yerleştirilmekte ve sarkmanın meydana geldiği yönün aksine yönünde yerleştirilir. Bu sayede sarkan cilt daha gergin hale gelir.
Bu şekilde göz kapağı, kaş, çene altı, ağız yanak ve dudak çevresinde meydana gelen kırışıklıklar ve sarkmalar ortadan kaldırılır. Ayrıca bu işlem ile ciltte kolajen üretimi de tetiklenir ve içeriğinde fibroblast bulunan kolajen maddesinin üretimi de artar.
İple yüz germenin birçok avantajı bulunmaktadır. Uygulamada herhangi bir şekilde cerrahi müdahale olmadığı için iyileşme süresi de bulunmaz. İşlemden sonra hastaları aynı gün içerisinde gündelik hayatlarına geri dönebilir. Ancak bir gün boyunca duş almamaları tavsiye edilir.
Kanüller ile iplerin yerleştirildiği bölgelerde hafif kızarıklar ve şişlikler meydana gelmesi son derece normaldir. Bu kızarıklar ve şişlikler birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar.
Uygulamadan sonra hastalara 15 gün boyunca yan yatmamaları ve yüz masajı yaptırmamaları tavsiye edilir. İple yüz germe işlemi ile elde edilen sonuçların etkisi yaklaşık olarak 1,5 yıl kalıcıdır. Etki ortadan kalktıktan sonra hastaların tekrardan iple yüz germe işlemi yaptırmasında herhangi bir sakınca bulunmaz.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu
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