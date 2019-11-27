İple yüz germe ile daha sağlıklı ve genç görünmenin püf noktaları

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, iple yüz germe ile daha sağlıklı ve genç görünmenin püf noktalarını bizler için anlattı.

Yaşlanmanın neden olduğu deri dokusunda meydana gelen elastikiyet kaybı ve yağ dokusundaki azalma yüz bölgesinin sarkmasına ve cildin kırışmasına neden olur. Bunun sonucunda yüzün ters üçgen görünümü ortadan kalkar.

Ancak son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber ortaya çıkan iple yüz germe operasyonları sayesinde bu görünüm ortadan kaldırılabilir. Üstelik ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirilen bu işlem sayesinde genç bir görünüm elde etmek mümkün. Bu sayede ameliyat olmaktan çekinen ve bıçak altına yatmaktan korkan kişiler için bir alternatif olarak öne çıkar.

YÜZ GERME NASIL YAPILIR?

İple yüz germe ameliyatı lokal anestezi ile gerçekleştirilir. Yaklaşık olarak yarım saat süren bu operasyonda özel olarak geliştirilmiş ipler kullanılır. Kılçıklı olarak bilinen bu iplerin kalıcılığı yaklaşık olarak 1,5 yıldır.

İpler kanül yardımı ile önceden belirlenen bölgelere yerleştirilmekte ve sarkmanın meydana geldiği yönün aksine yönünde yerleştirilir. Bu sayede sarkan cilt daha gergin hale gelir.