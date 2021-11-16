İplik solucanları ile pankreas kanserini teşhis ettiler! Pankreas kanseri tedavisi için umut verdi

Japonya merkezli Hirotsu Bio Science Inc. isimli firma, iplik solucanlarını kullanarak erken evrelerinde tespit edilmesi zor olan pankreas kanserini başarıyla teşhis ettiğini duyurdu. İlk olarak 2015 yılında güçlü koku alma duyusuna sahip iplik solucanlarını kullanarak oldukça hassas bir kanser tespit yöntemi üzerinde çalışan Takaaki Hirotsu tarafından kurulan firmadan yapılan açıklamada, metodun hastalığın erken evresindeki kişilerin idrarında oluşan kokunun solucanlar tarafından algılanması prensibine dayandığı belirtildi.

PANKREAS KANSERİ HASTALARININ İDRARINA TEPKİ VERİYOR

İplik solucanlarının koku alma reseptörlerini analiz eden firmanın yalnızca pankreas kanseri hastalarının idrarına tepki veren bir gen bulduğu kaydedildi. Tokyo merkezli firmanın bir damla idrar kullanılarak uygulanan testi önümüzdeki yıl içinde ticari kullanıma sunmayı hedeflediği ifade edildi.

PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİNDE YENİ UMUT OLDU!

Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasıyla oluşan pankreas kanseri, belirtilerinin basit bir mide şikâyeti gibi algılanabilmesi nedeniyle erken evrelerde genellikle zor teşhis ediliyor. Söz konusu yeni tanı yönteminin yaygınlaşmasının hastalığın teşhis ve tedavisinde kritik rol oynayabileceği ifade ediliyor.

İHA

