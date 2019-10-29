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''Irak güvenlik güçleri protestoculara karşı aşırı güç kullanıyor''

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 00:27 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak güvenlik güçlerinin şiddet içermeyen gösterilerde bile ''gereksiz, aşırı güce'' başvurduğunu bildirdi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara karşı aşırı ve orantısız güç kullandığını bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin şiddet içermeyen gösterilerde bile gereksiz, aşırı güce başvurduğu belirtildi.

HRW Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, ''Protestocular tarafından şiddetli saldırılarla karşı karşıya kalınsa dahi güvenlik güçleri düzeni sağlamak için sınırlı orantılı ve sadece gerekli durumlarda güç kullanmalı. Güvenlik güçlerinin şiddet içermeyen gösterilerde bile gereksiz yere güç kullandığını görüyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Whitson, Irak hükümetin daha önce göstericilere karşı güç kullanılmayacağı yönünde taahhütte bulunmasına rağmen orantısız güç kullanılmaya devam ettiğine ve ''yanıltıcı bu güvencenin'' birçok kişiyi barışçıl olacağını düşündüğü gösterilere katılmaya teşvik ettiğine dikkati çekti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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