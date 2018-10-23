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Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid Beyrut’ta öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 00:50 | Son Güncelleme

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid Beyrut’ta öldü

BAĞDAT (AA) - Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Münşid’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, General Münşid’in Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Münşid’in cenazesinin yarın Bağdat’a getirileceği ifade edildi.

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Bağdat

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