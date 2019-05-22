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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK PKK hava harekatı

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