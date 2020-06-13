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Irak'ta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Irak’ta yarından itibaren kismi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Irak'ta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, son haftalarda koronavirüs vakalarının büyük bir artış gösterdiği Irak’ta yarından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti. Irak Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hazim el-Cümeyli tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kapsamlı sokağa çıkma yasağının yarından itibaren kısmi olarak uygulanacağı söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu’na koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin önerdiği tavsiyeler doğrultusunda Pazar gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirterek, sokağa çıkma yasağının akşam 18.00’den sabah 05.00 uygulanmayacağını bildirdi.

Verilen tavsiye uyarınca başta maske takmak başta olmak üzere, sağlık kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan el-Cümeyli, “Dini ve toplumsal etkinlikler yasağı devam edecek, yolcu taşıt araçlarına yolcu sayısı belirlenecek, iş yerlerinin alanına göre müşteri sayısı belirlenecek ve dezenfekte kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulamaların Bağdat olmak üzere bütün kentlerinde uygulanacağını söyleyen el-Cümeyli, ihlalde bulunanların ağır şeklide cezalandırılacağını söyledi. Toplam 17 bin 770 korona vakası Irak’ta bulunduğu Irak’ta 6 bin 868 kişi iyileşirken 496 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA

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