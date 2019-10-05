HABER

Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2019 05:56 | Son Güncelleme

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını kaydetti.

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor.

Öte yandan hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

BAŞBAKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi.

Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

(AA)

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan ettiÜlke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti
Teknoloji devinden flaş iddia: İranlı hackerlar...Teknoloji devinden flaş iddia: İranlı hackerlar...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak protesto eylem

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı

Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti

İranlı bilgisayar korsanlarının ABD seçimlerini hacklemeye çalıştığı iddiası!

Teknoloji devinden flaş iddia: İranlı hackerlar...

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

Çevirme yapan sahte polisi gerçeği yakaladı

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

ABD’de atlı polisler kementle sokakta gezdirdi

Akdeniz'de sondaj için tarih belli oldu!

Akdeniz'de sondaj için tarih belli oldu!

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.