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"Irak'ın içişlerine hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:02 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah: "Kuveyt Irak'ın birlik ve istikrarından yanadır. Irak'ın içişlerine hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Irak'ın içişlerine hiçbir müdahaleyi kabul etmediklerini ve Bağdat'taki istikrarın bölgeye olumlu yansıyacağını söyledi.

Irak Meclis Başkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'yi Kuveyt'te kabul ettiği belirtildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, "Kuveyt Irak'ın birlik ve istikrarından yanadır. Irak'ın içişlerine hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz." dedi.

Irak'ın yeni bir cumhurbaşkanı seçme ve hükümet oluşturmak suretiyle gelecekte kazanımlar sağlamaya muktedir olduğunu vurgulayan Şeyh Sabah, "Irak'ın bölgede büyük bir stratejik ağırlığı var. Irak'ın istikrarı bölgede geneline olumlu olarak yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

Irak Meclis Başkanı Halbusi, Kuveyt Emiri ve hükümetinin Irak'ı desteklemede ayrıcalıklı bir rol oynadığını, Kuveyt'te düzenlenen Irak'ın yeniden imarı konferansının bunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Kuveyt'te Irak'ın yeniden imarı temasıyla Şubat ayında düzenlenen konferansa, 70'ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluş katılmış, yeniden imar projelerine 30 milyar dolar destek taahhüdünde bulunulmuştu.

Göreve başlamasından bu yana ilk kez yurt dışı ziyaretinde bulunan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, dün akşam Kuveyt'e ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Kuveyt Muhammed Halbusi

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