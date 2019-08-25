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Iraklı aile Türkiye'ye minnettar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Irak'tan doktora eğitimi için gelen ve ailesiyle Sakarya'da yaşayan fizik öğretmeni Hasan Ali Tevfik, Türkiye'ye minnet duyuyor - Hasan Ali Tevfik: - "Türkiye'de her şey var. Tüm İslam aleminin yönü Türkiye'ye bakıyor ve böyle devam edecek inşallah. Türkiye'de doktora eğitimi alıyorum. Gördüğüm iyilikler karşısında Türkiye'ye hizmet etmek istiyorum"

ÖMER FARUK CEBECİ - Irak'tan doktora eğitimi için gelen fizik öğretmeni Hasan Ali Tevfik ve ailesi, Türkiye'ye minnet duyuyor.

Iraklı Tevfik, 4 yıl önce doktora eğitimi için Sakarya'ya yerleşerek Türkçe öğrendi.

Doktora öğrencisi olarak Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde eğitim hayatına devam eden Tevfik, ailesiyle Türkiye'de yaşamaktan ve eğitimini burada sürdürmekten mutluluk duyuyor.

Hasan Ali Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sürekli iyilik ve hayırla karşılaştıklarını söyledi.

Irak'ta fizik öğretmeni olarak görev yaptığını aktaran Tevfik, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini kaydetti.

Türk halkının misafirperverliğinden memnuniyetini dile getiren Tevfik, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını anlattı.

Tevfik, Türkiye'ye minnettarlığını ifade etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuğum bana, 'Türklere nasıl teşekkür edebiliriz?' diye sordu. Bunun üzerine Türklere teşekkür etmek için mektup yazarak Cumhurbaşkanı'na gönderdik. Mektupta, Türkiye'de karşılaştığımız iyiliklerden bahsettik. Türkiye ve Türkler için çok az şey yaptık. Türkiye benden, bizden ne istiyorsa her zaman hazırız. Türkiye'de her şey var. Türkiye, Müslüman ülkeler arasında birinci. İslam aleminin yönü Türkiye'ye bakıyor ve böyle devam edecek inşallah. Türkiye'de doktora eğitimi görüyorum. Gördüğüm iyilikler karşısında Türk halkına hizmet etmek istiyorum."

- "Matematik öğretmeni olmak istiyorum"

Tevfik'in oğlu 8. sınıf öğrencisi Macit Hasan Ali de öğretmenlerinin ve arkadaşlarının kendisine davranışlarından memnun olduğunu söyledi.

Matematik dersini çok sevdiğini belirten Hasan Ali, "Ben de Türkiye'de okumaya devam etmek istiyorum. Matematiği çok seviyorum, burada matematik öğretmeni olmak istiyorum. Babamın dediği gibi Türk halkına hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tevfik'in eşi Zeyna Hüseyin de Türkiye'de sadece iyilikle karşılaştıklarını dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Tevfik'in kızı Rama Hasan Ali de doktor olarak Türkiye'de hastaları tedavi etmek istediğini söyledi.

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