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Iraklı liderler ülkedeki yabancı güçlerin durumunu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 21:45 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve siyasi parti liderleri, ülkedeki yabancı askeri varlığını masaya yatırdı - Abdulmehdi hükümetinin kurulmasından bu yana ilk kez bu düzeyde bir araya gelen liderler, hükümet programı ve ülkenin güvenlik durumunu da ele aldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih himayesinde bir araya gelen siyasi liderler, ülkede bir süredir tartışma konusu olan yabancı güçlerin durumunu görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lokman Feyli, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve siyasi parti liderlerinin Salih'in çağrısıyla başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiğini söyledi.

Feyli, "Toplantıda liderler, Irak'ta yabancı askeri varlığının yanı sıra bölgesel gelişmeler, DEAŞ'la mücadele kapsamında ülkedeki güvenlik gelişmeleri ve meclisteki yasama sürecini ele aldı." dedi.

Toplantıda ayrıca Başbakan Abdulmehdi'nin daha önce açıkladığı hükümet programının da değerlendirildiğini belirten Feyli, Salih'in himayesinde yapılan toplantının bir diğer amacının da siyasi partiler arasında ülke meseleleri hususunda görüş birliği sağlamak olduğunu kaydetti.

Irak'ta ekim ayında Abdulmehdi hükümetinin kurulmasından sonra ilk kez bu düzeyde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden de Kürt parti temsilcileri katıldı.

ABD'nin askeri varlığı Irak'ta bir süredir tartışma konusu oluyor. Bazı partiler ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istiyor. 55 milletvekili de bu yönde karar alınması için Meclis Başkanlığı'na önerge vermişti.

- ABD'nin Irak'taki varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden Irak'a asker gönderdi.

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