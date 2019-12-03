HABER

Irak'ta göstericiler Kerbela İl Meclis binasına girmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 01:17 | Son Güncelleme

Çıkan arbedede yaralananların olduğu bildirildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde, çok sayıda göstericinin İl Meclis binasına girmeye çalışması sonucu çıkan arbedede yaralananlar olduğu belirtildi.

Kerbela polisinden Üsteğmen Hani el-Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin dün gece 2'nci defa İl Meclis binasına girmeye çalıştığını söyledi.

Haydari, güvenlik güçlerinin göstericilere engel olmak istemesi nedeniyle çıkan arbedede bazı kişilerin yaralandığını kaydetti.

İl Meclis binasının etrafına, göstericilerin girmesine engel olmak için beton bloklar yerleştirildiği aktarıldı.

Musenna Vilayeti'nde de Vali Ahmed Menfi Cevde, yaptığı yazılı açıklamada, vilayette okulların 3 gün tatil edildiğini duyurdu, ancak tatil sebebine ilişkin bilgi vermedi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti 
Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2)Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerbela

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı

17 yaşındaki sürücü sokağı savaş alanına çevirdi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili Trakya Üniversitesi Hastanesi’nden açıklama

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var!

Çavuşoğlu, AB'nin yeni Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile görüştü

Çavuşoğlu Varhelyi ile görüştü

Tekirdağ'da 1700 litre sahte içki ele geçirildi! Yılbaşında piyasaya süreceklerdi!

Yılbaşında harekete geçeceklerdi! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Trump NATO zirvesine giderken Demokratlara yüklendi

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.