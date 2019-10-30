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Irak’ta Şii lider Sadr protestolara katıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Irak’ta 5 gündür devam eden protesto gösterilerinde Bağdat’ta 100’e yakın kişi biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılırken, başkentin güneydeki gösterilere Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr da katıldı.

Irak’ta Şii lider Sadr protestolara katıldı

Irak’ta 5 gündür devam eden protesto gösterilerinde Bağdat’ta 100’e yakın kişi biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılırken, başkentin güneydeki gösterilere Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr da katıldı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi istifa etmeye çağıran Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sadr’ın Necef kentindeki Sadreyn Meydanı’nda düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katıldığı belirtildi.

Başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı ve Türk lokantası dahil çevredeki binaları 5 gündür ele geçiren protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri çok sayıda gaz bombası atmasına rağmen göstericiler bölgeyi terk etmedi. Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, yaklaşık 100 kişinin biber gazından etkilenerek hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Hükümet konakları ve ABD Büyükelçiliği ile diğer yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’nün bir bölümü de protestocuların kontrolü altında bulunuyor.

Bağdat’ın güneyindeki Kerbela kentinde ise dün gözaltına alınan bazı protestocular serbest bırakılırken gösteriler devam etti. Kentte protestocular ve siyasi partilerin korumaları arasında yaşanabilecek çatışmayı önlemek için Asaib Ehlihak Hareketi ve Bedir Örgütü binalarının güvenliği polise devredildi.

Zikar iline bağlı Şatra ilçesinde güvenlik güçlerinin göstericileri gerçek mermi ile dağıtmaya çalışması soncu en az 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak’ta 5 gündür devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıkladığı son verilere göre 74 kişi hayatını kaybetti ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Basında yer alan rakamlara göre ise yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA

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Sadr ırak protesto

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