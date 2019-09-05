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İran: “Avrupa Birliği, ABD’nin izni olmadan herhangi bir karar alamıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, “Avrupa Birliği İran’ın nükleer faaliyetleri karşısında bağımsız olmadığını gösterdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, “Avrupa Birliği İran’ın nükleer faaliyetleri karşısında bağımsız olmadığını gösterdi. ABD’nin izni olmadan herhangi bir karar alamıyorlar” dedi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusunda aldığı üçüncü adım kararının tahrik edici olmaması için Tahran yönetiminin bu yönde karar aldığını söyleyerek, “Diplomatik ilişkiler korunmak istendi” ifadesini kullandı.
Fransa’nın nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik sunduğu önerinin üçüncü adıma ilişkin alınan kararda etkili olduğunu söyleyen Felahetpişe, “Ancak İran’da geniş bir kitle, daha ses getiren ve etkili bir adımın atılmasını bekliyordu” dedi.
Cuma günü başlanacak üçüncü adıma ilişkin değerlendirmede bulunan Felahetpişe, İran’ın nükleer çalışmaları ile dünyayı korkutmak istemediğini belirterek, “Elbette nükleer çalışmalarını geliştirecek altyapı da oluşturmak isteniyor. Nükleer alandaki bilim insanlarımız bu konuda hazırlıklı olmalı ve gereken ihtiyacı karşılamalıdır” ifadelerini kullandı.
İran’ın Avrupa’ya verdiği 60 günlük yeni süreye ilişkin Felahetpişe, bunun ABD’ye bir uyarı ve Avrupa ile dolaylı müzakere olduğunu söyleyerek, “Avrupa İran’ın nükleer faaliyetleri karşısında bağımsız olmadığını gösterdi. ABD’nin izni olmadan herhangi bir karar alamıyorlar” diye konuştu.
İran’ın Avrupa’ya tanıdığı 60 günlük sürenin ardından atacağı dördüncü adıma ilişkin Felahetpişe, ”Üçüncü adımda NPT’deki imkanlarımızı kullanabilirdik ancak bunu yapmadık. Bana göre daha fazla zaman kaybetmemeliyiz. Çünkü oyun İran’ın zararına devam etmekte. Bu nedenle dördüncü adımda NPT’deki imkanlarımızı kullanmalıyız” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 6 Eylül Cuma günü nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adıma geçeceklerini duyurmuştu. Ruhani, üçüncü adımda İran Atom Enerjisi Kurumunun nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyulan adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını söylemişti.

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