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  4. Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki: İran’ı tehdit etmeyin

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki: İran’ı tehdit etmeyin

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 21:13 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili "52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin." ifadelerini kullandı.

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Trump'a tepki: İran’ı tehdit etmeyin

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından 3 Temmuz 1988’de Bender Abbas’tan Dubai’ye giderken vurulan ve içinde 290 kişinin bulunduğu IR 655 sefer sayılı uçağı hatırlatan Ruhani, Trump’a tepki gösterdi.

"HİÇBİR ZAMAN BÜYÜK İRAN MİLLETİNİ TEHDİT ETMEYİN"

Trump’ın 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ABD’nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla 52 hedefin vurulacağı yönündeki açıklamasını eleştiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin."

NE OLMUŞTU?

İran’ın Bender Abbas kentinden Dubai’ye uçmakta olan, Iran Air’e ait Airbus A300 tipi bir uçak, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisi USS Vincennes tarafından gönderilen güdümlü bir füzeyle düşürülmüştü.

IR 655 sefer sayılı uçakta bulunan 16 mürettebat ve 274 yolcudan kurtulan olmamıştı.

(AA)

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İRAN ruhani ABD Son dakika 52 hedef 290 sayısı Hasan Ruhani

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bence İran bitmiş
tehdit etse nolur yine boş yapıyo bence. Sen hiç vakit kaybetmeden git İntikamını al
bu sosyal medya iyi olmadı savaşı bunlar ateşliyo artık
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