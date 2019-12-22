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İran'da grip salgını! Ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

İran'da grip salgını nedeniyle son bir haftada 7 kişinin ölürken, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106'ya yükseldi.

İran'da grip salgını! Ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, son bir haftada 3 bin 354 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Söz konusu hastaların muayeneleri sonrası 82 kişiye grip teşhisi konulduğunu dile getiren İrfaniyan, bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, 7 Aralık'taki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 81 kişiye ulaştığını duyurmuştu.

5 EYALETTE DOMUZ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
grip salgını İRAN

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