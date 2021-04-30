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İran'da koronavirüsü yok eden sprey geliştirildi

30.04.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi, İran’ın Covid-19’a karşı “COVİD” isimli sprey geliştirdiğini açıkladı.

İran'da koronavirüsü yok eden sprey geliştirildi

Koronavirüs salgını karşı aşılama kampanyaları devam ederken, birçok ülke virüse karşı çeşitli ilaçlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor. İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Mesih Danişver Hastanesi’nde koronavirüse karşı geliştirilen “COVID” isimli sprey tanıtıldı.

İran Koronavirüs İle Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi yaptığı açıklamada, virüse karşı sprey geliştirdiklerini ve kısa zamanda seri üretime geçirilerek spreyin satışa sunulacağını belirtti.

Reisi, geliştirilen spreyin koronavirüse karşı koruduğunu belirterek, “Dünyada hala en etkili yöntem maske kullanmak. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz bu spreyi maske ve kıyafet üzerinde kullandığımızda, kendisi virüsü tespit ederek yok ediyor” dedi.

Virüsün daha çok hava yoluyla bulaştığını belirten Reisi, "Bu sprey koronavirüsü tespit ederek kendisi yok ediyor" ifadesini kullandı.

Reisi, İran’ın birçok tıbbı teçhizat ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade ederek, geliştirilen sprey nedeniyle İranlı bilim insanlarına teşekkür etti.

İran’da toplam vaka sayısı 2 milyon 479 bin 805’e, toplam can kaybı ise 71 bin 351’e ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İran

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