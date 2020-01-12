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  4. İran'da sular durulmuyor! Kasım Süleymani'nin posteri yırtıldı, Hamaney'e ölüm sloganları...

İran'da sular durulmuyor! Kasım Süleymani'nin posteri yırtıldı, Hamaney'e ölüm sloganları...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

İran'da yolcu uçağının düşürülmesine tepki amacıyla Tahran'da başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı. Göstericiler, Tahran'da ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin posterini yırttı ve "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

İran'da sular durulmuyor! Kasım Süleymani'nin posteri yırtıldı, Hamaney'e ölüm sloganları...

İran'da göstericiler, başkent Tahran'ın yanı sıra Meşhed, Tebriz, Şiraz, Arak, Yezd, Ahvaz, Kazvin, Kermanşah ve Senendec kentlerinde de sokaklara çıktı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN POSTERİNİ YIRTTILAR

Göstericiler, Tahran'da ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin posterini yırttı. Tahran'ın ara sokaklarında çöp konteynerlerini yakarak yolları trafiğe kapatan göstericiler, "Diktatöre ölüm" ve "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

Tahran'daki gösterilerde güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın, İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

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İRAN Tahran kasım süleymani Hamaney

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