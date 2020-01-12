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  4. İran'da tansiyon hızla yükseliyor! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı!

İran'da tansiyon hızla yükseliyor! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 00:49 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'da tansiyon hızla yükseliyor! İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı!

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, Emir Kebir Üniversitesinin önünde Ukrayna uçağının kurbanlarını anma etkinliğine katıldı.

Etkinliğin atılan sloganlarla rejim karşıtı gösterilere dönüştüğü ve bu sırada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan İngiliz Büyükelçi birkaç saat sonra serbest bırakıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ingiltere Tahran

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