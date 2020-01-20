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  4. İran Dışişleri Bakanı Zarif Venezuelalı mevkidaşıyla bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Zarif Venezuelalı mevkidaşıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif Venezuelalı mevkidaşıyla bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık konutunda gerçekleşen görüşmede Zarif ile Arreaza, ikili iş birliği ve uluslararası konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, Arreaza'ya, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaşananları ve İran'ın çeşitli şehirlerinde düzenlenen cenaze törenlerini anlattı.

Beraberindeki heyetle dün akşam Tahran’a gelen Arreaza’nın diğer İranlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Zarif

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