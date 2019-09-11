"İran nükleer anlaşması önemli bir uluslararası kazanımdır"

VİYANA (AA) - İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Garip Abadi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının önemli bir uluslararası kazanım olduğuna işaret ederek, bu anlaşmanın korunması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'ın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Abadi, İran nükleer anlaşmasına ilişkin son gelişmeler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abadi, KOEP'nin çok taraflı bir anlaşma olduğunun ve tüm tarafların yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğunun altını çizerek, nükleer anlaşmanın gereklerini yalnız bir tarafın yapmasını beklemenin adil ve mantıklı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Abadi, "İran ve UAEA yönetim kurulu üyesi çok sayıda ülke KOEP anlaşmasını önemli bir uluslararası kazanım olarak değerlendiriyor ve herkes bu anlaşmanın düşmesini önlemek için gerekli olan her şeyi yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.