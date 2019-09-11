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"İran nükleer anlaşması önemli bir uluslararası kazanımdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

İran'ın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Garip Abadi: - "İran ve UAEA yönetim kurulu üyesi çok sayıda ülke KOEP anlaşmasını önemli bir uluslararası kazanım olarak değerlendiriyor ve herkes bu anlaşmanın düşmesini önlemek için gerekli olan her şeyi yapmalıdır"

VİYANA (AA) - İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Garip Abadi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının önemli bir uluslararası kazanım olduğuna işaret ederek, bu anlaşmanın korunması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'ın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Abadi, İran nükleer anlaşmasına ilişkin son gelişmeler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abadi, KOEP'nin çok taraflı bir anlaşma olduğunun ve tüm tarafların yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğunun altını çizerek, nükleer anlaşmanın gereklerini yalnız bir tarafın yapmasını beklemenin adil ve mantıklı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Abadi, "İran ve UAEA yönetim kurulu üyesi çok sayıda ülke KOEP anlaşmasını önemli bir uluslararası kazanım olarak değerlendiriyor ve herkes bu anlaşmanın düşmesini önlemek için gerekli olan her şeyi yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- İran'a yönelik ekonomik terörizm durmalı

"ABD'nin yıkıcı tutumu ve İran'a yönelik başka ülkelerle yürüttüğü ekonomik terörizm sonlandırılmalı." ifadesini kullanan Abadi, ABD ve İran'ın pazartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantısı öncesinde hem ajansı etkilemek hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmek için yoğun kampanya yürüttüğünü savundu.

- Ajansa baskı yapılmamalı

Abadi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İran'ın nükleer faaliyetleri ve ajansa yönelik yaptığı açıklamalara dikkati çekerek, "Ajansa yönelik baskıyı artırmak, KOEP'i sarsmak ve üretilmiş bilgilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmek istenmektedir. Bu tür girişimlerin İran nazarında hiçbir değeri yoktur. İran ve UAEA arasındaki yapıcı ve aktif iş birliğini zedeleyici her türlü girişim ve ajansa yönelik her türlü baskıya İran gerekli adımı atacaktır." şeklinde konuştu.

İran'ın ajansla zamanında ve aktif şekilde iş birliği yaptığını ifade eden Abadi, ajans tarafından yayımlanan raporlarda kurumun İran’da istediği her yeri rahatlıkla denetlediğinin açıkça ifade edildiğini söyledi.

Abadi, UAEA başkanlığına seçilecek kişinin tarafsız, bağımsız ve profesyonel olması gerektiğini belirterek, bu üç prensibe sahip herkesle İran'ın iyi bir iş birliği içerisinde olacağını sözlerine ekledi.

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