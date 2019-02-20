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İran’da 26 milletvekili özelleştirme başkanının görevden alınmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

İran’da 26 milletvekili Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend’e açık bir mektup yazarak Özelleştirme Kurumunun başarısız yönetimine dikkat çekip yolsuzlukların önüne geçilmesi için başkanın görevden alınması ve yargıya teslim edilmesini istedi.Basında paylaşılan mektupta milletvekilleri Özelleştirme Kurumunun Başkanı Mir Ali Eşref Puri Huseyni’nin özellikle "Heft Tepe Şeker Fabrikası, Tebriz Makine Sanayi Fabrikası, Mugan Agrosana ve Hayvancılık Kompleksi" gibi şirketlerin kamulaştırmasında piyasa değerinin çok altında şaibeli bir şekilde satıldığına ve ciddi yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.Milletvekilleri, Tebriz Makine Sanayi Fabrikasının piyasa değerinin 810 trilyon İran riyalı olmasına rağmen on katından daha düşük bir fiyat olan 700 milyar İran riyalına satıldığını örnek göstererek devasa bir yolsuzluğun olduğuna dikkat çekti.Milletvekilleri bakana yazdığı mektuplarında Özelleştirme Kurumu Başkanının acilen görevden alınarak yargıya teslim edilmesinin yanı sıra yurt dışına çıkış yasağının getirilmesini talep etti.Farklı şehirler ve siyasi grupları temsil eden Milletvekilleri Ekonomi ve Maliye Bakanının ismi geçen kurumun başkanının meclisten güvenoyu aldığı günlerde görevden alacağına söz verdiğini hatırlatarak daha büyük yolsuzlukları önlemek için acilen harekete geçmesini istedi.

İran’da 26 milletvekili Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend’e açık bir mektup yazarak Özelleştirme Kurumunun başarısız yönetimine dikkat çekip yolsuzlukların önüne geçilmesi için başkanın görevden alınması ve yargıya teslim edilmesini istedi.
Basında paylaşılan mektupta milletvekilleri Özelleştirme Kurumunun Başkanı Mir Ali Eşref Puri Huseyni’nin özellikle "Heft Tepe Şeker Fabrikası, Tebriz Makine Sanayi Fabrikası, Mugan Agrosana ve Hayvancılık Kompleksi" gibi şirketlerin kamulaştırmasında piyasa değerinin çok altında şaibeli bir şekilde satıldığına ve ciddi yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.
Milletvekilleri, Tebriz Makine Sanayi Fabrikasının piyasa değerinin 810 trilyon İran riyalı olmasına rağmen on katından daha düşük bir fiyat olan 700 milyar İran riyalına satıldığını örnek göstererek devasa bir yolsuzluğun olduğuna dikkat çekti.
Milletvekilleri bakana yazdığı mektuplarında Özelleştirme Kurumu Başkanının acilen görevden alınarak yargıya teslim edilmesinin yanı sıra yurt dışına çıkış yasağının getirilmesini talep etti.
Farklı şehirler ve siyasi grupları temsil eden Milletvekilleri Ekonomi ve Maliye Bakanının ismi geçen kurumun başkanının meclisten güvenoyu aldığı günlerde görevden alacağına söz verdiğini hatırlatarak daha büyük yolsuzlukları önlemek için acilen harekete geçmesini istedi.

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