İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Şişli’de 14 Kasım gecesi İran eski İstihbarat ajanı olduğu iddia edilen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma neticesinde MİT ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla Arnavutköy’de gerçekleştirilen operasyonda, şahısı öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanıldığı tespit edilen silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen 4 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılar ilk sorgularının ardından operasyonu derinleştiren ekipler olaya ilişkin 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan 11 şüpheli ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

