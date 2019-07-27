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İranlı ve Afganistanlı 3 uyuşturucu tacirine ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

İRAN üzerinden getirdikleri eroini Ankara'da piyasaya sürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Afganistanlı Mohammad Nabı Ozbek 18 yıl 9 ay, İranlı Ferıdun Abdulhakım ve Rusel Özbek ise 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- İRAN üzerinden getirdikleri eroini Ankara'da piyasaya sürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Afganistanlı Mohammad Nabı Ozbek 18 yıl 9 ay, İranlı Ferıdun Abdulhakım ve Rusel Özbek ise 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Aralık ayında polis ekipleri, ihbar üzerine takip ettikleri Ferıdun Abdulhakım'ın içinde bulunduğu otomobili, Çankaya Söğütözü Mahallesi’nde durdurdu. Yapılan aramada Abdulhakım’ın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Abdulhakım'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Resul Özbek, Mohammad Nabı Ozbek ve Ebrahım Soltanı Nezhad da gözaltına alındı. Ozbek'ın Keçiören'deki evinde 500 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucuyu İran'dan getirerek Ankara'da pazarlandığı belirlendi. İnşaat işçisi olduklarını söyleyen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, Nezhad tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Mohammad Nabı Ozbek'e 18 yıl 9 ay, Ferıdun Abdulhakım ve Resul Özbek'e, yakalandıktan sonra suçun ortaya çıkması için verdikleri bilgileri göz önünde bulundurarak, 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Ebrahım Soltanı Nezhad'ın ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.

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