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İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde elindeki poşetle yürüyen kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin İran uyruklu I.M olduğu belirlendi. Yapılan aramada, poşetlerin içerisindeki pet şişelerde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan I.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilidği mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI

İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı

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