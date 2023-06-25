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İrem Derici göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! "Biraz da gözünüz gönlünüz açılsın!"

25.06.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıkardığı şarkıları, sahne performansları ile büyük beğeni toplayan İrem Derici cesur tarzıyla da sık sık gündem oluyor. Konserinde çekilen fotoğraflara sosyal medya hesabında yer veren ünlü şarkıcı İrem Derici, paylaşımına "Biraz da gözünüz gönlünüz açılsın!" notunu düştü. İrem Derici göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram’ı salladı. Ünlü ismin konser tarzı dikkat çekti.

İrem Derici göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! "Biraz da gözünüz gönlünüz açılsın!"

Her söylediği olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici konser tarzıyla ilgi odağı oldu. Başarılı şarkılara imza atan ve şimdilerde eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşan ünlü ismin göğüs dekoltesi adeta nefes kesti.

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İREM DERİCİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Konser veren İrem Derici şarkıları ve güzelliği ile sevenlerini adeta büyüledi.

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Ünlü ismin iddialı göğüs dekoltesine sahip elbisesi dikkat çekti.

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KONSER TARZI OLAY OLDU

Pozlarına Instagram hesabında peş peşe yer veren İrem Derici, paylaşımınsa "Biraz da gözünüz gönlünüz açılsın!" ifadesini kullandı.

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Ünlü şarkıcı İrem Derici konser tarzı ile gündem oldu.

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