İrem Derici göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! "Biraz da gözünüz gönlünüz açılsın!"

Her söylediği olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici konser tarzıyla ilgi odağı oldu. Başarılı şarkılara imza atan ve şimdilerde eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşan ünlü ismin göğüs dekoltesi adeta nefes kesti.

İREM DERİCİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Konser veren İrem Derici şarkıları ve güzelliği ile sevenlerini adeta büyüledi.

Ünlü ismin iddialı göğüs dekoltesine sahip elbisesi dikkat çekti.

KONSER TARZI OLAY OLDU

Pozlarına Instagram hesabında peş peşe yer veren İrem Derici, paylaşımınsa "Biraz da gözünüz gönlünüz açılsın!" ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici konser tarzı ile gündem oldu.





