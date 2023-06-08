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  4. Irina Shayk derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelerek poz verdi! Frikik vermekten korkmadı

Irina Shayk derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelerek poz verdi! Frikik vermekten korkmadı

08.06.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aşk hayatı ve iddialı tarzı ile dikkat çeken isimlerden biri olan Irina Shayk cesur seçimleriyle çok konuşuluyor. İddialı paylaşımlarına bir yenisi daha ekleyen ünlü model derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelerek poz verdi! Irina Shayk frikik vermekten korkmadı.

Irina Shayk derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelerek poz verdi! Frikik vermekten korkmadı

Son olarak Hollywood’un en beğenilen ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile yakalanan Rus manken Irina Shayk sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

Muhteşem fiziği ile dikkat çeken ünlü model bu defa derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelerek poz verdi. Frikik vermekten korkmayan ünlü isme beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü modele sosyal medyada; 'Tüm zamanların en güzeli', 'Çok muhteşem', 'Sana bayılıyorum', 'Harika görünüyorsun gibi yorumlar yapıldı.

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Irina Shayk, 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınıyor.

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Düzgün fiziği çok sayıda ajansın dikkatini çekmiş, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı olmuştur.

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