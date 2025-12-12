İş arkadaşların senin hakkında ne düşünüyor?

1/8 Ofise girdiğinde ilk yaptığın şey nedir? Herkese gülümseyip günaydın turu atarım. Sessizce masama geçerim, kimseyi rahatsız etmem. Mutfağa yönelir, kahvemi hazırlarım. Ortama hızlıca adapte olup konuşmalara dahil olurum.

2/8 Toplantıda biri saçma bir öneri sunduğunda tepkin ne olur? Kibarca daha mantıklı bir alternatif öneririm. Sessizce dinler, içimden yorum yaparım. Bir düşünelim derim ve akışı bozmam. Direkt net konuşurum, vakit kaybına gelemem.

3/8 Ofisteki masan bunlardan hangisine daha çok benziyor?

4/8 İş arkadaşın moral olarak çökmüşse sen… Yanına oturur, dinler, çözüm bulmasına yardım ederim. Sessizce çay alıp masasına bırakırım. Şakalaşıp atmosferi hafifletmeye çalışırım. Yanına gider ve problemi neyse çözmeye çalışırım.

5/8 Öğle yemeği planları yapıldığında sen… Herkese uyarım, ekip olsun yeter. Tek başıma takılmayı da severim. Her zaman önerisi olan kişiyim. Genelde planı yapan zaten benim.

6/8 Ofiste biri çok konuşuyorsa tepkin ne olur? Kibarca konuyu toparlamaya çalışırım. Dinlerim ama kafam başka yerdedir. Katılırım, sohbeti toparlarım. Neyse diyerek konuyu kapatırım.

7/8 Gün içinde enerjini hangi içecek yükseltiyor? Kahve Çay Meyve suyu Soda