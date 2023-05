İş dünyasına yön veren CEO'lar t-MBA Zirvesi'nde gençlerle buluştu

Zirveye Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, tüm Türkiye Doğa Koleji öğrencileri, yöneticileri, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu,, İstanbul Bilgi Üniversitesi akademisyenleri ve yöneticileri katıldı. 16. t-MBA Zirvesi tüm Doğa Kampüslerinden çevrim içi olarak izlendi.



Bu yıl 5 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 16. Doğa Koleji t-MBA Zirvesi’nde Türkiye’de iş dünyasına yön veren önemli CEO’lar sürdürülebilirlik ajandalarını gençlere aktardı.

Zirvede konuşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa markasını yurt dışına taşıyacaklarının müjdesini vererek, ‘’Birkaç aydır mesaimin önemli bir kısmını Londra’da geçiriyorum. Bunun da sebebi artık Doğa’yı yurt dışına taşımak. Yakın bir zamanda önce İngiltere sonrasında da başka Avrupa ülkeleri ile yurt dışı büyümeyi başlatmış olacağız’’dedi.

Doğa’nın akademik başarılarıyla öne çıktığını belirten Can; “Bu başarıların yanı sıra öğrencilerimiz kodlamadan satranca, yüzmeden hentbola tüm spor branşlarında da başarıdan başarıya koşuyor. 20 yılda takım sporlarında 6 Dünya Şampiyonluğu, 49 Türkiye Şampiyonluğu satrançta da dünya ve 74 Türkiye şampiyonluklarımız var. Bu bakımdan t-MBA zirvesi bizim için çok önem teşkil ediyor, iş dünyasına yön veren kıymetli isimlere ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Öğrencilerimiz liderlerin sürdürülebilirlik ajandasını kendilerinden dinleme fırsatı buldu. Konuklarımızın katılımları ve paylaşımları için teşekkür ederiz” dedi.

Can, ‘’Yetiştirdiğimiz gençler, geleceğimizin ve 100 yıllık Cumhuriyetimizin liderleridir. Çocuklarımızı geleceğin liderleri olarak yetiştirmek ise hepimizin yegâne görevidir. Dilerim bu zirve, kariyer yolculuklarını aydınlatsın, hepsine ışık olsun” diyerek konuşmasını bitirdi.

t-MBA Zirvesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, “Gelenekselleşen bu büyük amfi dersi, pandemi sebebiyle en son 2019’da yüz yüze yapılabilmişti. Bugün zirvemizi Can Eğitim Grubu çatısı altında ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ışığında tekrar bu salonda gerçekleştirebilmenin, öğrencilerimizi iş dünyasının değerli isimleriyle yeniden bir araya getirebilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100, Doğa’nın 20. yılını kutladığımız bu günlerde kariyer ve gelecek için en önemli basamak olan lise eğitiminde odak noktamız kendini gerçekleştirme ve total hayat başarısı… Doğa Koleji eğitim serüveninde sadece bilgiye ve ezbere dayalı, klasik eğitim kalıplarına karşı durmuş, okul öncesinden liseye özgün ve özgür eğitim modelleriyle sektörünün lideri olmuştur. t-MBA bunun en güzide örneği, adeta bizim gururumuzdur.” dedi.



REMZİ SANVER: “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN GELİR EŞİTSİZLİĞİNE KARŞI ÇIKMAK GEREKİYOR”

Zirvede öğrencilere seslenen Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Sanver, sürdürülebilirlik için gelir eşitsizliğine karşı çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, ‘Emisyon azaltmak için Hindistan ve benzeri ülkelere seslendiğimizde ‘’Siz gelişene kadar dünyayı bu hale getirdiniz. Şimdi sıra bizde’’ diyor. Aslında bütün bu gelir eşitsizlikleri dünyanın önündeki temel sorun. Gençlerin bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Biri yer, biri bakar. Bu durumu gördüğünüz yerde itiraz edin.’’ şeklinde konuştu.

BERK ÇAĞDAŞ: “HAYATTA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇOĞU İLETİŞİMSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR”

Zirvede konuşan Renault MAIS CEO’su Dr. Berk Çağdaş, iş hayatında ve özel hayatta karşılaşılabilecek sorunların çoğunun iletişimsizlikten kaynaklandığını belirterek, ‘’Kendi yolculuğunuz kendinizin farkında olmakla başlar. Herkes tıp yaz diyordu. Ben tıbbı kazandım ve hayatımın en kötü yılını geçirdim. Tüm itirazlara rağmen İTÜ Endüstri Bölümünü kazandım. İlk kayıt yaptırdığım günü unutmuyorum harika bir başlangıç yaptım. O farkındalık beni doğru bir yola getirdi’’ dedi.

HAKAN POLATOĞLU: “BAŞARININ ANAHTARI ZENGİN BİR ALTYAPI”

Sözlerine Doğa Kolejinin sürdürülebilirliğin hakkını veren bir marka olduğunu söyleyerek başlayan Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polatoğlu ise, ‘’Herhangi bir alanda başarılı olmaya engel olan şeylerden bir tanesi konuya farklı yönlerden bakamamak. Bu meziyeti kazanmak için insanın çok meraklı olması lazım merak sayesinde insan çok farklı bir deneyim elde edebilir. Bu aynı zamanda büyük bir mücadele gerektiriyor. Fiziksel ve zihinsel olarak çalışmanız lazım. Bunu bir yakıt olarak gördüm. Aynı arabalara konan benzin ya da elektrik şarjı gibi. İnsanın özel merakları da önemli. Spor sanat edebiyat bu konuda Doğa Koleji size imkanlar sağlıyordur. Bunları geliştirin. Çünkü başarının anahtarı zengin bir alt yapıdır.’’ dedi.

ÖMER BARBAROS YİŞ: “ÜLKENİ TANIMADAN GİRİŞİMCİ OLAMAZSIN”

LC Waikiki E Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş ise, hayatında yaşadığı değişimlerin kendi yarattığı etkilere değinerek, ‘’30 yaşında Mardin’de Nusaybin’de askerlik yaptım. Bu bende başka bir aydınlanma yaşattı. Çok fazla yerden çok fazla insanla tanıttım. Ülkeni tanımadan ne pazarlamacı, ne girişimci olabilirsin. Sizler inovasyonun en önemli temsilcileri olacaksınız. Bunu söylemek için koşa koşa geldim.’’ şeklinde konuştu.

LEVENT GEMİCİ: “FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖNEMLİ”

Zirvede konuşan Vodafone İcra Kurulu Üyesi Levent Gemici iş dünyasında merakın önemine değinerek ‘’Çok heyecanlı bir insanım. Kendimi hemen konuşurken buluyorum. Tarzımı biraz yumuşattım ama heyecanım devam ettiriyorum. Merakımı hep koruyorum. Karşımdakinin duygularını da merak ediyorum. Bu merakın ekstra bir yük de oluyor. Birbirine benzemeyen 5 farklı komisyondan sorumluyum. Daha iyi bir gelecek için bağlanacağız. Bireyler bireylere şirketler şirketlere toplumlar toplumlara bağlanacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu’nda 5 erkek ve 5 kadınız. Bu renkliliğin ne anlama geldiğini çok iyi anlıyoruz. Fırsat eşitliği dendiğinde sadece İstanbul değil farklı şehirlerdeki öğrencilerin Vodafone’da çalışmaya başlaması için teşvik programımızla geleceğin liderlerinde Türkiye mozaiğini yakalamaya çalışıyoruz ‘’dedi.

“EVDE DE OLSANIZ LİDER OLUN”

W20 Kurucu Başkanı Dr. Gülden Türktan ise, öğrencilere ‘’Liderliğin Karanlık Yüzü’’ kitabından başlıklar aktararak, ‘’Liderliği elinizden bırakmayın. İsterseniz ev kadını olun ama yine lider olun. Kendinize lider olun. Her sabah kararlara uyanıyoruz. Motivasyonunuzu yakalayın. Kendi içinizde arayın’’ şeklinde konuştu.

Yemek Sepeti CEO’su Mert Baki bu kadar genç bir MBA sınıfına ilk kez sesleneceğini belirterek, şunları söyledi: ‘’ Dünyanın büyük bir bölümünde insanların geliri 2 doların altında. Dünyada hava sıcaklıkları giderek yükseliyor. Gıda alanında çalıştığımız için bu konuda projeler yapıyoruz. Açlık büyük bir sorun ama aslında gıda sektörü karbon ayak iznin 4’te 1ini oluşturuyor. Gıdaların 3’te 1i israf ediliyor bu çok önemli bir sorun. Bu konuda insanları bilinçlendirmeyi istedik. 3 senedir karbon ayak izini dengeliyoruz. Pek çok çalışma yürütüyoruz. Doğum gününde kullanıcılar için iyi ki doğdun videosu yaptık ve yemek sepeti ormanlarında fidan diktik.’’

Konuşmaların ardından, sahneye davet edilen t-MBA Akademi Liderleri 16. t-MBA zirvesi mimarlarına, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Remzi Sanver tarafından sertifikaları, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can tarafından ise plaketleri takdim edildi.