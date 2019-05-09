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İş insanının kaçırılması davasında yeni karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Zanlılardan Mustafa Türkmen ve Zafer Yıldırım'ın "nitelikli yağma" suçundan 8 yıl dokuzar ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanıklara "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verdiği 1 yıl 1 ay onar günlük hapis cezası hükmünün açıklanmasını ise 5 yıllık denetimle geri bıraktı - Yeterli delil olmadığı gerekçesiyle 6 sanığın beraatine hükmeden heyet, ölen bir sanıkla dosyaları zaman aşımına uğrayan 2 sanığın davalarının ise düşürülmesini kararlaştırdı

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü'nün sahibi Attila Türker'in kaçırılarak fidye istenmesine ilişkin, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, sanıklardan Mustafa Türkmen ve Zafer Yıldırım'ın, Türker'e yönelik, "nitelikli yağma" suçundan 8 yıl dokuzar hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık emekli yüzbaşı Atilla Demirel katıldı. Başka suçtan tutuklu olan sanık Ziya Melikoğlu'nun Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımının sağlandığı duruşmada diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

- Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa Türkmen ve Zafer Yıldırım'ın, Atilla Türker'e yönelik, "nitelikli yağma" suçundan 8 yıl dokuzar hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklara, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıl 1 ay onar gün hapis cezası veren heyet, sabıkası olmadığı için sanıkların bu cezasının hükmünün açıklanmasını 5 yıllık denetimle geri bıraktı.

Sanıklardan Mustafa Türkmen'in, Mahmut Nedim Metozade'ye yönelik, "yağma" suçundan, mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, sanık Atilla Demir, Metin Pekçalışkan ve Oktay Yıldız'ın da, Attila Türker'e yönelik, "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından, Mahmut Nedim Metozade'ye yönelik ise, "yağmaya teşebbüs" suçundan mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sanık Atilla Demirel hakkında, "suç örgütü kurmak", sanıklar Mustafa Türkmen, Metin Pekçalışkan, Zafer Yıldırım, Oktay Yıldız, Volkan Özbek, Ziya Melikoğlu ve Mesut Özdemir hakkında da, "suç örgütüne üye olma" suçlarından yine aynı gerekçeyle beraat hükmü kuran heyet, 19 Mayıs 2010'da öldüğü anlaşılan sanık Hüseyin Çukur'un davası ile sanıklar Cemalettin ve Selamettin Sezer'e yönelik "tehdit" suçundan açılan davaların zaman aşımının dolması gerekçesiyle düşürülmesini kararlaştırdı.

- Süreç

Yasayla kapatılmasına karar verilen özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 2005 yılında 12 sanık yönünden açılan dava, 8 Ekim 2009 yılında karara bağlanmış, emekli istihbarat yüzbaşı Atilla Demirel'in de aralarında bulunduğu 12 sanık, 1 yıl 15 gün ile 17 yıl 8,5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kararda, o dönem tutuklu yargılanan Atilla Demirel liderliğinde tüm sanıkların, suç işlemek amacıyla hiyerarşik bir ilişki içinde, suçları işlemeye elverişli araçlara sahip bir şekilde bir araya gelerek suç örgütü oluşturdukları ve tehdit, cebirle iş insanlarından para alarak yağma yapmak amacıyla bazı suçları işlediklerinin anlaşıldığı ifade edilmişti.

Mutlu Akü ve Malzemeleri AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı müdahil Atilla Türker'in, örgüt tarafından kaçırıldığı aktarılan kararda, sanık Atilla Demirel'in, ''suç örgütü kurma ve yönetme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve nitelikli yağma" suçlarından toplam 17 yıl 8,5 ay, benzer suçlardan diğer sanıklar Mustafa Türkmen'in 16 yıl 7,5 ay, Zafer Yıldırım'ın 14 yıl 4,5 ay ve Ahmet İbrahimbaş'ın 15 yıl 2,5 ay hapisle cezalandırılması, diğer 8 sanığın da çeşitli suçlardan 1 yıl 15 gün ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti.

Kararın temyiz edildiği Yargıtay Ceza Dairesi, 3 sanık yönünden onadığı kararı, diğer sanıklar yönünden bozarak mahkemesine göndermişti. Mahkemenin kararında direnmesi üzerine dosyanın tekrar gönderildiği Yargıtayca, bir sanık hakkında verilen kararın onanmasına hükmedilmiş, diğer 11 sanık yönünden verilen karar ise bozulmuştu.

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Attila Türker Mutlu Akü Mutlu Akü'nün sahibi

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